الأنبا باخوم يستقبل مسئولي منظمة اللجيو ماريا بالقاهرة

استقبل الأنبا باخوم النائب البطريركى للإيبارشية البطريركية، اليوم السبت، بدعوة من نيافته مسئولى منظمة اللجيو ماريا بالقاهرة، ممثلة فى كادر ضباط كل من المجلس الإقليمى مريم ملكة العالم ومجلس محلى مريم سيدة الرسل ومجلس محلى أم الفادى.وشارك بالحضور الأب يوسف أسعد مسئول لجنة الأنشطة الرسولية بالإيبارشية والأب هدية تامر مرشد المجلس الإقليمى واتسم اللقاء بروح المحبة.واستمع نيافته لتقرير عن الخبرات المعاشة خلال الفترة السابقة والرؤية المستقبلية للفترة القادمة، وكذلك المقترحات المطروحة والتى من خلالها يمكن دعم النشاط والذى يسهم فى بناء الكنيسة، حيث عبر نيافته بقوله دعوتكم هى قلب الكنيسة.ثم جاءت توصيات نيافته للمنظمة بضرورة التمسك بالمداومة على الصلوات من أجل رؤساء الكنيسة فى مصر من بطريرك ومطارنة وكهنة حتى يواصلوا خدمتهم على مثال يسوع المسيح، وأيضًا الاهتمام الكبير كل فى رعيته ومنطقته بافتقاد البعاد عن الكنيسة من خلال الزيارات والاتصالات.كما دعا المنظمة للمشاركة بافتتاح السنة الرعوية يوم السبت ٢٦ سبتمبر الجاري بكنيسة القديس انطونيوس بالفجالة الساعة ٦ مساءً.وأثناء اللقاء تم اقتراح من نيافته بتسجيل للمسبحة من فرق اللجيو ماريا المنتشرة بالرعايا لتذاع كل يوم سبت من خلال المكتب الإعلامى للكنيسة.وأيضًا وافق نيافته على مشاركته ليوم روحى لممثلين من كوادر المجالس للمنظمة يوم الجمعة 6 نوفمبر المقبل، واختتم اللقاء بالصلاة وبركته الرسولية.