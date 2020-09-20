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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
فيروز
فيروز
ايهاب مصطفى
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كانت فيروز تؤدي دورها في مسرحية " ناس من ورق" حين أقبل ساعي البريد إلى مسرح البيكاديللي وطلب مقابلة أحد المسؤولين ليسلمه برقية عاجلة لفيروز، وكانت الأخيرة مشغولة في مسرحيتها في ذلك الوقت، ولكن الساعي أصر أن يسلمها البرقية لأنها مستعجلة جدا، وبعد حوار طويل اقتنع الساعي بان عليه الانتظار، وفي وقت الاستراحة هرع الساعي إلى فيروز بعد ان انتشر الخبر بين أعضاء الفرقة، ودارت التكهنات حلو فحوى تلك البرقية.

وتحلق الجميع حول فيروز وفضت غلاف البرقية لتجدها من حاكم مدينة بتسبورغ والتي قدمت فيها فيروز إحدى حفلاتها.

وأحب الحاكم أن ينقل تحياته لفيروز متمنيًا أن تلقى مسرحيتها النجاح الذي لاقته في أمريكا.

كانت القصة كما روتها مجلة الشبكة قد بدأت بلامبالاة غريبة، فيوم نزلت الفرقة في أحد فنادق المدينة الأمريكية، جاء من يقول لفيروز والأخوان رحباني بأن الحاكم ينتظرهم في مكتبه ليرحب بهم، وفي مكتب الحاكم الفخم جلس الأخوين رحباني يتحدثون معه بينما تخلفت فيروز عن الدعوة.

ولكن الحاكم حضر العرض وفي النهاية قدم لفيروز مفتاح المدينة الذهبي كتقدير وإعجاب، وقالت فيروز وهي تتسلم المفتاح: "شكرا.. وقد لا تقودني خطواتي هنا مرة أخرى إلى بتسبورغ، لكن مفتاحها سيظل أغلى ذكرى تلقيتها في حياتي"، فرد عليها الحاكم:"إذا لم تفتحي بالمفتاح أبواب بتسبورغ، فستفتحين بصوتك أينما ذهبت قلوب الجميع".

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