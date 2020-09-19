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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في العالم تقترب من 31 مليونًا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:41 م
كورونا
كورونا
وسام عطية
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أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، الدولية المتخصصة في الإحصائيات عن الزيادة المفجعة في أعداد العالم بفيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بـ "كوفيد - 19" حيث سجل أعداد المصابين حول العالم بواقع 30.903.664 مصاب حتى اللحظة، وتلك الاحصاءات تأتي حتي الساعه 9:45 مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

كما سجلت الإحصائيات أيضا ارتفاع نسب الوفيات بفيروس كورونا المستجد لـ 959.567 وفاة حالة، وارتفاع حالات الشفاء لـ22.504.755.

الإصابات حول العالم 3.462.903 حالة
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في عدد الاصابات في العالم بواقع 6.955.092 حالة، وفي المركز الثاني الهند بـ 5.392.666 حالة، ثم البرازيل 4.503.002 حالة، والمركز الرابع روسيا بـ 1.097.251.

الوفيات حول العالم 243.569 حالة
والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها بـ 203.565 وفاة من أصل 6.955.092 إصابة، ثم البرازيل بـ 136.035 حالة، ثم الهند بـ 86.699 حالة، تليها المكسيك بـ 72.803 حالة، وأخيرا المملكة المتحدة بـ 41.759 حالة.

المتعافون حول العالم 1.104.734 حالة

وتصدرت الهند حالات الشفاء بنسبة 4.295.755 حالة، ثم الولايات المتحدة الامريكية بـ 4.206.744 حالة، وبعد ذلك البرازيل 3.789.139 حالة، وروسيا بـ 906.462 حالة، أما جنوب أفريقيا فقد سجل 589.434.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، وبعد ذلك تم انتشاره في أرجاء أنحاء العالم مما يجعلها الآن تعاني من كم الإصابات والوفيات التي تلحق بكل بلد تلو الأخري.

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