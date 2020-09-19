جامعة القاهرة تنظم دورات لتعليم اللغات الإفريقية

بدأ مركز تعليم اللغات الإفريقية التابع لكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة اليوم، أولى دورات تعليم اللغات الإفريقية التي يقدمها المركز للمصريين والأفارقة من مختلف الأعمار والفئات.وصرح الأستاذ الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بأن الكلية تسعى لتطبيق رؤية جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت والرامية إلى الانفتاح على إفريقيا في كل المجالات وتعزيز أواصر الترابط والتواصل بين مصر ومختلف الدول الإفريقية.وأضاف نوفل أن الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد وجه إلى ضرورة تفعيل دور كلية الدراسات الإفريقية العليا في خدمة التوجهات المصرية نحو إفريقيا من خلال توظيف خبراتها وإمكاناتها بوصفها بيت خبرة إفريقي متفرد ومتخصص في كل الشئون الإفريقية.وأردف نوفل أن مركز تعليم اللغات الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة أنشئ بقرار وزاري كأول مركز متخصص في تعليم اللغات الإفريقية في مصر، حيث يستهدف المركز تعليم اللغات الإفريقية لغير الناطقين، والترجمة من اللغات الإفريقية إلى العربية والعكس وتعزيز الوعي المصري باللغات والثقافات الإفريقية والإسهام في الانفتاح إلى إفريقيا دولًا وشعوبًا من خلال اللغات الإفريقية.وقال نوفل إن كلية الدراسات الإفريقية العليا تتبنى خطة طموحة فيما يتعلق بتعليم ونشر اللغات الإفريقية وحركة الترجمة من اللغات الإفريقية وإليها بما يخدم توجهات جامعة القاهرة وتوجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.من جانبه، قال الدكتور سيد رشاد نائب مدير مركز تعليم اللغات الإفريقية إن المركز قد بدأ بالفعل تنظيم دورات في تعليم اللغات الإفريقية الكبرى الأكثر انتشارًا في قارة إفريقيا كالسواحلية والهوسا والأمهرية، وأن الدورات انطلقت اليوم بدورة تعليم اللغة السواحلية، المستوى الأول للمبتدئين بمشاركة دارسين من مصر والسودان لأول مرة في جامعة القاهرة ومصر.وأضاف رشاد أن تعليم اللغات الإفريقي يسهم في تعزيز الوعي الجمعي المصري والإفريقي بأهمية اللغات الإفريقية بوصفها جسر للتواصل والتفاهم والتقارب بين أبناء القارة على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم وأعمارهم، ولكون اللغة ركنًا ركينًا من هوية الأمم وحافظة للحضارة ومعبرة عن الثقافة.وأردف رشاد أنه في ظل جائحة كورونا تعقد دورات تعليم اللغات الإفريقية online عن طريق تطبيق Zoom وسط تفاعل كبير من الدارسين، وأن مركز تعليم اللغات الإفريقية كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة لديه خطة استراتيجية يجري تنفيذها وصولًا إلى نشر اللغات الإفريقية في كل ربوع مصر وكذا الدول الإفريقية قاطبة.