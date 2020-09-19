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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بولا يستقبل وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:06 م
الأنبا بولا
الأنبا بولا
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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استقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، اليوم السبت، ￼￼وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية، برئاسة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا.

وشارك بالحضور فضيلة الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وفضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، وفضيلة الشيخ محفوظ المداح منسق عام وعضو المنظمة.

وتناول اللقاء دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك، وتم الاتفاق على تنظيم لقاء شهر أكتوبر المقبل يضم نخبة من الأباء الكهنة ورجال الأزهر يهدف لمناقشة مسئولية دور العبادة في تنمية روح الانتماء وكان لقاءً مفرحًا يسوده المحبة.

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