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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصدر: إعلان تفاصيل مزايدة الترددات الاثنين

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:46 م
الدكتور خالد شريف
الدكتور خالد شريف مستشار وزير الاتصالات
طارق عتمان
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كشفت مصادر بقطاع الاتصالات أن الجهاز القومي طرح مزايدة على الترددات الجديدة والبالغة 60 ميجا هرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز.

وحدد التقرير موعد تسليم العروض المالية والفنية يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن تقدم شركت المصرية للاتصالات وفودافون على شراء الترددات في حين أن شركتي أورنج واتصالات لم تتقدما بأي عروض.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه من المقرر إعلان الجهاز القومي للاتصالات تفاصيل المزايدة يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الجهاز طرح باقتين الأولى لـ 40 ميجا هرتز بقيمة 600 مليون دولار والثانية 20 ميجا هرتز بقيمة 300 مليون دولار على أن يتم سداد 50 % من القيمة فور الحصول على الترددات وتقسيط المبلغ المتبقى خلال 3 سنوات.

وكشف الدكتور خالد شريف مستشار وزير الاتصالات السابق وعضو مجلس إدارة لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي للاتصالات، أن الطيف الترددي مورد نادر ومهم للدولة ويتم عملية الإخلاء لهذه الترددات وفق المعايير المتعارف عليها مع الجهات المعنية، مشيرا الي ان منح هذه الترددات يكون بالتنسيق مع الشركات وفق احتياجات كل شركة من عدمه.

وأضاف شريف، أن حصول المصرية للاتصالات وفودافون على هذه الترددات سيمنح الشركتين أفضلية في السوق ويتيح لهما آليات جديدة لتحسين جودة الخدمات واستكمال تطبيقات الجيل الرابع كما يمكن استغلال هذه الترددات في فتح الباب لتقديم الجيل الخامس بعد حصول الشركتين على تراخيص 5G من الجهاز القومي للاتصالات.

وأعلنت المصرية للاتصالات تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

يأتي ذلك في إطار سعى الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة، بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.

وأكدت الشركة أنها تسعى بشكل مستمر لتطبيق الحلول التقنية المتطورة لتحديث شبكاتها وبنيتها التحتية للارتقاء بمستوى الخدمة والوصول إلى أعلى مستوى لرضا عملائها وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم من خدمات الاتصالات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة وتطورها من مقدم خدمات الاتصالات المتكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وفي السياق، قال مصدر مسئول بشركة فودافون مصر إن الشركة تحتاج لهذه الترددات الجديدة في التوسع بخدماتها المستقبلية، مشيرا إلى أن فودافون تمتلك حصة كبيرة من سوق المحمول في مصر بنحو 43 مليون عميل، موضحا أن هذه الترددات ستسمح للشركة بزيادة سرعات نقل الداتا لعملائها.

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