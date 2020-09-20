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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:09 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
وسام عطية
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يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 20-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

ويشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة رطبا نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، كما يسود طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

وطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر و75 سم إلى مترين وربع، والرياح شمالية غربية.

تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد 20-9-2020

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 35
الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 32
وادي النطرون الصغرى 24 والعظمى 35
شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 35
طنطا: الصغرى 24 والعظمى 34
دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 33
بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 32
مطروح: الصغرى 22 والعظمى 30
السلوم: الصغرى 22 والعظمى 32
سيوة: الصغرى 23 والعظمى 35
بورسعيد: الصغرى 26 والعظمى 30
دمياط: الصغرى 25 والعظمى 31
الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 31
المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 34

الإسماعيلية: الصغرى 25 والعظمى 35
السويس: الصغرى 23 والعظمى 35
العريش: الصغرى 24 والعظمى 31
رفح: الصغرى 23 والعظمى 32

رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 39
نخل: الصغرى 21 والعظمى 35
نويبع: الصغرى 30 والعظمى 37
طابا: الصغرى 26 والعظمى 35
كاترين: الصغرى 21 والعظمى 35
الطور: الصغرى 27 والعظمى 36
شرم الشيخ: الصغرى 31 والعظمى 37
الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 38
مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37
الفيوم: الصغرى 28 والعظمى 37
بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 37

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 38
أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 40
سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 42
قنا: الصغرى 26 والعظمى 44
ادفو: الصغرى 29 والعظمى 46
الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 45
أسوان: الصغرى 29 والعظمى 45
أبوسمبل: الصغرى 28 والعظمى 44
الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 42
شلاتين: الصغرى 27 والعظمى 37
أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 36
حلايب: الصغرى 27 والعظمى 33
رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35

وبالنسبة للأمطار ستكون هناك أمطار متوسطة، 50% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار خفيفة، 20% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، وأمطار متوسطة، 30% تقريبا، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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