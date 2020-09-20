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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:51 ص
نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب
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يبحث الكثير من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020، لمعرفة نتيجة التحويل بين الكليات، عبر رابط بوابة الحكومة المصرية.

وترصد «الدستور» لقراءها رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية من خلال التقرير التالي.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020


يدخل الطالب أو ولي الأمر على بوابة الحكومة المصرية من خلال موقع التنسيق من الرابط التالي
https:tansik.egypt.gov.egapplicationmain.aspx?Certificate=1

ثم يختار مصدر الشهادة الحاصل عليها

وبعد ذلك يكتب رقم الجلوس الخاص به والرقم السري والرقم التأكيدي

وذلك لمعرفة نتيجة تقليل الإغتراب، حيث أعلنت الحكومة أنه سيتم الكشف عن تفاصيل نتيجة تقليل الإغتراب من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، خلال الساعات المقبلة.

شروط تقليل الإغتراب 2020

- يشترط أن يكون التحويل إلكتروني، حيث إن التحويل الورقي لم يعد متاح في الوقت الحالي.

- في حالة التحويل للكليات المناظرة، يشترط أن تكون الكلية الجديدة التي يرغب الطالب في التحويل لها موجودة ضمن النطاق الجغرافي "أ" بالنسبة للطالب.

- في حالة التحويل للكليات غير المناظرة، يشترط أن يكون الطالب

- قد تحصل على الحد الأدنى للقبول في الكلية المحول لها.

- خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2020

خطوات الاستعلام عن نتائج التحويل وتقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية.

- ادخل إلى موقع بوابة الحكومة المصرية عبر شبكة الإنترنت.

- اضغط على رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات من هنا https:tansik.egypt.gov.egapplicationmain.aspx?Certificate=1

- اختر خدمات التنسيق الإلكتروني ثم خدمة "نتيجة تقليل الاغتراب".

- اكتب كل المعلومات المطلوبة من الاسم والرقم السري.

- اضغط على إظهار النتيجة.

- انتظر حتى يتم تحميل صفحة النتائج ومن ثم اطلع على حالة طلب التحويل وهل تمت الموافقة عليه أم لا.

- رابط الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات

وخصصت وزارة التعليم العالي رابط سريع من أجل أن يتمكن جميع الطلاب من إجراء عملية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2020 من خلال الإنترنت.

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