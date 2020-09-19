اليمن يطالب المجتمع الدولي بتمديد قرار حظر التسلح الإيراني

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران، وتكثيف الضغوط على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين‏‏.قال وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "‏إن استمرار النظام الايراني في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة والخبراء والأموال انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".أضاف "أن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في ايران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة؛ لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة".وأشار الإرياني إلى أن هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كمَمر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتَصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر.