نيفين القباج: زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» والضمان إلى 17 مليونًا (حوار)

■ كم يبلغ عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»؟ وما أكثر المحافظات المستفيدة؟

■ متى سيتم دمج الدعم تحت مظلة واحدة؟

■ كم عدد المستفيدين من الدعم نتيجة جائحة كورونا؟

■ ماذا عن ميكنة برامج الدعم وأكبر مناقصة لشراء أجهزة الاتصالات؟

■ كيف تتم مواجهة الانتهاكات داخل دور الرعاية؟

■ هل هناك اتجاه للتوسع فى مشروع «٢ كفاية»؟

■ كيف يتم تدريب مكلفات الخدمة العامة على أداء أدوارهن؟

■ هل هناك خطة محددة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة؟

■ مع توقعات بموجة ثانية من جائحة كورونا أو تعرض بعض المحافظات للسيول.. كيف استعدت الوزارة لهذه الأزمات؟

■ متى سيتم إصدار لائحة قانون الجمعيات؟

■ كيف سيتم التعامل مع «كبار بلا مأوى» خلال الفترة المقبلة؟

■ متى سيتم إصدار المرحلة الثانية من بطاقة «الخدمات المتكاملة»؟

■ هل هناك وسيلة لتسهيل تسجيل طلبات الحصول على كارت «الخدمات المتكاملة»؟

■ ماذا عن الخطة الوطنية للإعاقة؟

ورصدت الخطة الوطنية الشاملة للإعاقة رؤية واعدة تعتمد على أن الأشخاص ذوى الإعاقة أشخاص فاعلون ومنتجون تتوفر لهم كل الحقوق ورسالتها تتضمن توفير الرعاية لهم سواء كانت تعليمية أو صحية أو تأهيليًا أو حماية اجتماعية متكاملة لتمكينهم ودمجهم فى العمل وفى جميع مناحى المجتمع، وتتم مراجعتها كل ٣ أشهر، ونعمل على الربط الشبكى وتذليل كل العقبات والفجوات أمام الأشخاص ذوى الإعاقة.

■ما دور الرائدات الريفيات فى برامج الوزارة؟

- تم تطوير منهج تدريبى متضمن المهارات الأساسية لعمل الرائدة ورسائل برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية لتدريب جميع الرائدات عليه، ومكلفات الخدمة العامة هدفهن رفع وعى أسر تكافل وكرامة وتكون البداية بقرى «حياة كريمة» المرحلة الأولى بمستهدف ٣١٠ آلاف أسرة فى ١٤٣ قرية فى ١١ محافظة.

كما تم تنفيذ ١٥ دورة تدريبية لـ٣٠٠ من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة على برنامج التربية الأسرية الإيجابية لإعداد كوادر، ونقل محتوى التربية الأسرية الإيجابية إلى الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» من خلال تنفيذ فصول تثقيفية عن طريق تلك الكوادر.

ووظيفة كل رائدة أو مكلفة خدمة عامة هى تثقيف ١٠٠ أسرة لديها أطفال فى أعمار مختلفة من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل حتى سن ١٨ سنة، بمستهدف ٣٥ ألف أسرة فى ٥ محافظات كمرحلة أولى، وسوف يتم تعميم البرنامج على جميع المحافظات فى المرحلة الثانية.

■ أخيرًا.. ما الإجراءات المتبعة لإعادة فتح الحضانات؟

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن استفادة نحو ٣.٦ مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعى، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى مزيد من الأسر خلال الفترة المقبلة بإجمالى ٤ ملايين أسرة تشمل ١٧ مليون مواطن.وقالت «القباج»، فى حوارها مع «الدستور»، إن الوزارة حصلت على أكبر مناقصة لتوريد أجهزة الاتصالات ضمن خطتها لميكنة منظومة الدفع النقدى بالكامل، لافتة إلى إعادة هيكلة دور الرعاية على مستوى الجمهورية، من خلال وضع استراتيجية جديدة لمواجهة الانتهاكات التى تحدث داخلها.وتحدثت الوزيرة عن عدد من الملفات، أبرزها الدعم النقدى الذى حصل عليه العاملون فى مجال السياحة والعمالة غير المنتظمة نتيجة لجائحة كورونا، ومشروع «٢ كفاية»، وحملات طرق الأبواب، وكذلك لائحة قانون الجمعيات وخطة الوزارة فى التعامل مع المشردين من كبار السن، وضوابط تنظيم إعادة الحضانات.- ٣.٣ مليون أسرة بما يقرب من ١١.٨ مليون شخص منهم ٧٥٪ إناثًا و٢٥٪ ذكورًا، فيما يبلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى حوالى ٣٠٠ ألف أسرة، وبذلك يصل عدد المستفيدين من الدعم إلى ٣.٦ مليون أسرة بواقع ١٤.٣ مليون مستفيد، ومن المتوقع الوصول إلى ٤ ملايين أسرة مستفيدة بما يوازى ١٧ مليون مواطن بنهاية العام المالى الجارى.أما عن أكثر المحافظات المستفيدة، فهى أسيوط والمنيا والجيزة وسوهاج والبحيرة وبنى سويف، وخلال الفترة الماضية تمت متابعة تنفيذ أنشطة البرنامج على مستوى كل محافظات الجمهورية بإجمالى عدد ٣٤٥ مركزًا و٥٦٣٠ قرية، بالإضافة إلى متابعة دمج عملاء معاش الضمان الاجتماعى تحت برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وبلغت تكلفة الدعم النقدى، منذ بداية البرنامج فى يناير ٢٠١٥ حتى أغسطس ٢٠٢٠، قرابة الـ٥٠ مليار جنيه مصرى، بدعم سنوى يصل إلى ١٨.٥ مليار جنيه.- من المتوقع أن يتم دمج الدعم تحت مظلة واحدة فى يناير المقبل، والهدف من الدمج هو ميكنة الضمان الذى كان يعانى منذ سنوات من عدم المراجعة، على عكس «تكافل وكرامة» الذى تتم مراجعته كل ٣ سنوات، فعلى سبيل المثال كان يوجد ما يقرب من ٣٨.٨٪ من المستفيدين من الضمان مسجلين كذوى إعاقة وهم لا يعانون من أى إعاقة كباب خلفى للحصول على الدعم، لذا كلما زادت الرقابة على المواطن أصبحت كل الأطراف مستفيدة، كما أنه أصبح هناك ربط شبكى مع وزارات أخرى، وأصبحت هناك منظومة حماية اجتماعية متكاملة.وفى القانون الجديد سيتم توفير فرص عمل للقادر على العمل داخل المنظومة، وستوفر له عدة ميزات، منها استمرار حصوله على الدعم لمدة ٦ أشهر، وفى حالة تعثره يمكنه الرجوع مرة أخرى للدعم، وخلال الفترة الماضية حصل ما يقرب من ٤٤ ألف مستفيد على فرص عمل، وجارٍ العمل على إعداد قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية لعدم حصول الشخص على الدعم من أكثر من جهة.- يصل عددهم لحوالى ٢٣٠ ألف عامل من مرشدين سياحيين ومشرفين وعاملات حضانات، وغيرهم حصلوا على الدعم نتيجة الجائحة.- تمت ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل سواء فى استقبال الطلبات والشكاوى أو فى التظلمات والإدارات وغيرها من الوحدات والمديريات، وتم شراء ١٥٥ مليون جهاز اتصالات للوحدات والإدارات فى أكبر مناقصة حصلت عليها الوزارة فى تاريخها.وجارٍ متابعة جمع بيانات المشروطية الصحية والتعليمية اللازمة لتشغيل مكون المشروطية، إذ وصلت نسبة التزام الطلبة بالحضور الدراسى إلى ٧٦٪ بالتربية والتعليم و٣٠٪ فى التعليم الأزهرى، وتم بدء متابعة الزيارات وتنفيذ أنشطة المشروطية لكل محافظات الجمهورية على مراحل.ومن بين ما تم تنفيذه من خلال الميكنة تسجيل ١.٨٣٥ مليون مواطن على قواعد بيانات القومسيون الطبى، ثبتت منهم إعاقة ١.٢٦٨ مليون ٦٩٪، فضلًا عن تسجيل ٤٢٠ ألف مواطن على قواعد بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة، وتمت إعادة تسجيل وتنقية ٢٨٠ ألف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة.وتلقينا ٤٠٦ آلاف تظلم على التطبيق المميكن لدى الإدارات الاجتماعية، وتم الرد على كل الشكاوى بحسب تصنيفاتها، وتوجيه المتظلمين لآليات إعادة طلباتهم وتقديم مستندات ثبوتية حديثة مؤيدة لتظلماتهم، وعلى التطبيق المميكن الذى تمت إتاحته فقط وبدءًا من شهر مايو ٢٠٢٠، تم تلقى حوالى ١١٠ آلاف تظلم، والرد على ٣٥٪ منها، كما تم تدريب ٢٢٢٦ لجنة مساءلة مجتمعية فى ٢٤ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ١٨١٧٦ عضوًا.- مشكلات دور الرعاية موجودة فى كل دول العالم، ولكن الأهم حجم المشكلة أو نسبة تكررها، ونعمل حاليًا على إعادة هيكلة دور الرعاية بشكل كامل من خلال وضع استراتيجية جديدة، فنحن نعى أن هناك مشكلة ونتصدى لها بكل الطرق، كما أننا نعمل على رسم خريطة طريق مختلفة تمامًا للتعامل مع أزمات دور الرعاية، بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.وأرى أن دور الرعاية كلها تحديات، منها خاصة بالمؤسسات أو بالمشرفين والبنية التحتية أو حتى بالموظفين وأعدادهم، كما أن المُساءلة المجتمعية ضعيفة، الأمر الذى دفعنا للعمل على وضع رؤية جديدة سواء بالنسبة للبعد النفسى أو بتقسيم دورة الحياة حسب السن، أو من خلال التوسع فى نظام الأسر الكفيلة، ونظمنا قوانينها لتسهيل كفالة الأطفال كما هو متبع حاليًا فى كل دول العالم كأحد الحلول لتقليل تواجد الأطفال بدور الرعاية.كما نعمل أيضًا على الخروج الآمن للأطفال لسوق العمل بعد بلوغهم سن ١٨ عامًا بتوفير وتسهيل أمورهم حتى لا تصدمهم الحياة العمالية، كذلك نستهدف توفير كل عناصر الحياة فى الخارج من سكن وغيره.- يهدف المشروع أساسًا إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ونستهدف ١٫١٢٩٫١٨٧ مليون سيدة فى ١٠ محافظات، وهى الأكثر فقرًا والأعلى فى معدلات الخصوبة وهى محافظات «البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان»، وتم توفير القوى البشرية وتشغيل ٦٤ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة.وبلغ عدد المترددات على العيادات حوالى ٧٠ ألف سيدة، كما وصل عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة ما يقرب من ٥١ ألف سيدة بنسبة ٧٣٪ من المترددات، وتم التعاقد مع ١٠٨ جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة، بالإضافة إلى تدريب ٣٨٤ من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع، بالإضافة إلى تدريب ١٢٧١ متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعات.فى الوقت نفسه، بدأنا تنفيذ حملات طرق الأبواب فى أول يناير ٢٠١٩، وتم إعداد وطباعة وتوزيع ٢٥٠٠ نسخة من «دليل المثقفة المجتمعية» لتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، وبلغ عدد زيارات طرق الأبواب حوالى ٣ ملايين و٦٧٩ ألف زيارة بنسبة ١١٤٪ من المستهدف، كما بلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة، سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة للمشروع، ٥٤٣ ألف سيدة، وقد تم إيقاف حملات طرق الأبواب نظرًا لجائحة كورونا، حيث تم استحداث اللجوء إلى إجراء مكالمات هاتفية للتوعية بتنظيم الأسرة، حيث تم إجراء حوالى ٦٨٩ ألف مكالمة.- بالتعاون مع مبادرة «لا أمية» مع تكافل وهيئة «كاريتاس» سيتم تدريب ٢٥٠ مكلفة خدمة عامة حول منهج «اتعلم اتنور» مع دمج رسائل برنامج «وعىس للتنمية المجتمعية ضمن التدريب لقيامهن بتنفيذ متوسط ٥٠٠ فصل محو أمية فى ١٢٥ قرية من قرى «حياة كريمة» فى ٩ محافظات بالمرحلة الأولى، وسوف يتم تخريج الدفعة الأولى فى مارس ٢٠٢١.كما تم استخدام منصة التواصل التفاعلى فى بناء وتحديث قاعدة بيانات بأسماء الرائدات وأماكن عملهن والرقم القومى ورقم التليفون والمؤهل العلمى على مستوى الجمهورية، فضلًا عن استخدام منصة التواصل التفاعلى فى تكليف ومتابعة تنفيذ الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة فى المحافظات بالمهام التى ترى الوزارة ضرورة تنفيذها والمهام التى تم تكليفهن بها.- نستهدف إنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، ووضع استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل معها فى مصر لكل الوزارات والجهات المعنية والحصر الدقيق لأعداد العمالة، والقطاع الخاص أسهم بجزء من مخصصات التعويضات الموجهة لهذه الفئة لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩»، كما أسهمت الدولة وصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة فى دعم هذه العمالة غير المنتظمة خلال الفترة الماضية.- الوزارة لديها ٢٦ مركز إغاثة تضم كل المهمات، وتم تدريب العاملين وتأهيلهم لمواجهة أى ظروف، وتم دعمها بالتنسيق مع «تحيا مصر»، كما أن هناك غرفة عمليات بالتعاون مع المحافظات مدعمة بخريطة كبيرة للتعامل مع الأزمات وتوقعات أماكن حدوثها، والوزارة وضعت استراتيجية إغاثة، وتم رفع درجة الاستعداد لمواجهة كورونا وسيول الشتاء، بالإضافة إلى زيادة عدد السيارات المجهزة بأحدث أجهزة الإغاثة إلى ٢٥ سيارة.وبالإضافة إلى ما سبق فإن هناك خطًا دائمًا مع وزارة المالية لتعويض الأسر المتضررة، وكذلك يتم التعاون مع المجتمع المدنى، وفى ظل جائحة كورونا تم دعم الأسر بحوالى بمليار ونصف المليار جنيه.- تم الانتهاء منها وتحويلها إلى مجلس الوزراء، وحاليًا ننتظر إقرارها للعمل بها.- الوزارة تعمل منذ فترة على استراتيجية مساعدة المشردين الموجودين بالشوارع ومحاولة دمجهم مع أسرهم كما يحدث مع «أطفال بلا مأوى»، ونعمل أيضًا على تكثيف حملات البحث عن «الأطفال بلا مأوى»، واتخاذ كل إجراءات إيداعهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وبذل الجهود لدمجهم بأسرهم إذا كانت الأسر أهلًا لرعايتهم تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل.وأطالب المواطنين ونشطاء مواقع التواصل بعدم التسرع فى الحكم على بعض المنشورات التى قد تحوى وراءها حقائق أعمق من الصور، مما يشجع بعض الأفراد على التمادى فى استخدام الإعلام المجتمعى لنشر شائعات أو تضخيم قضايا، وعدم التعاطف مع ظاهرة التسول سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، كما نهيب بهم الإبلاغ عن أى مجموعات تستخدم الأطفال من أجل التسول حتى لو كانت هذه المجموعات هى أسر الأطفال أنفسهم.- أصدرنا ما يقرب من ٥٠٠ ألف بطاقة للمقبولين طبيًا ببرنامج الدعم النقدى المشروط «كرامة» خلال عام ٢٠١٩، وكذلك المستحقين طبيًا بقاعدة بيانات السيارات المجهزة فى الفترة من ٢٠١٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وربطنا المنظومة بكارت ميزة، ودربنا ٢٢٠ مكتب تأهيل تضم حوالى ٧٨٠ عاملًا ومددناها بما يقرب من ٣٠٠ عامل لسد العجز بمكاتب التأهيل، وأتوقع أن نصدر المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة خلال فبراير ٢٠٢١.وأتاح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الحق فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعى لتكون هذه البطاقة هى الآلية التى يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة من خلالها الحصول على كل الحقوق التى كفلها لهم القانون ولائحته التنفيذية التى صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨، حيث إن كل البيانات التى تتضمنها هذه البطاقة معترف بها لدى جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.- أطلقت الوزارة الموقع الإلكترونى لتسجيل طلبات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الأولى للإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين يبلغ عددهم مليونى شخص اعتبارًا من مارس ٢٠٢٠، إلا أنه تم تعليق الأعمال والأنشطة بمكاتب التأهيل بسبب جائحة كورونا المستجد.وتم استئناف العمل بمكاتب التأهيل مرة أخرى اعتبارًا من ١٥ يوليو ٢٠٢٠، وحرصًا من الوزارة على الإسراع فى عملية استخراج البطاقات، تمت الاستعانة بالوحدات الاجتماعية الموجودة بمختلف المديريات لتسجيل بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مكاتب التأهيل.- استندت الخطة الوطنية الشاملة للإعاقة ٢٠٢٠- ٢٠٢٤ «حماية ودمج وتمكين» فى إعدادها إلى مواد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لعام ٢٠٠٦ والمادة ٨١ من الدستور المصرى ٢٠١٤ وحزمة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للقانون رقم ١١٠ لعام ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٢٠» وتوجيهات القيادة الرئاسية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.- الطفولة المبكرة هى اللبنة الأولى لبناء إنسان، والرئيس عبدالفتاح السيسى وافق على تسهيل إقامة الحضانات مع تسهيلات فى التراخيص وهو ما سيكون له أثر إيجابى خلال الفترة المقبلة، أما عن الشروط فتتضمن وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقًا لما ورد بالترخيص لـ٨٠٪ فقط، حفاظًا على التباعد الاجتماعى، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.كما شملت الإجراءات: منع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية «مناديل ومطهر وفوطة وصابون»، والحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.وتضمنت الإجراءات أيضًا: ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفى حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.