أحمد أمين يتعاقد مع «سينرجى» على مسلسل كوميدى جديد

تعاقد الفنان أحمد أمين على بطولة مسلسل جديد مع شركة «سينرجى»، ويعقد الطرفان، حاليًا، جلسات عمل لتحديد الخطوط العريضة للعمل المقرر الإعلان عنه بشكل رسمى خلال أيام.وكشف مصدر عن أن مفاوضات «سينرجى» مع «أمين» استغرقت شهرًا، قبل أن يبدى موافقته على تقديم عمل كوميدى بالتعاون مع الشركة، مشيرًا إلى أن «سينرجى» لم تحدد بعد إن كان العمل سيشارك فى السباق الرمضانى المقبل أم لا.على جانب آخر، انضم «أمين» لأبطال فيلم «بره المنهج» ليشارك فى بطولته أمام ماجد الكدوانى وروبى، ويجتمع خلال الفترة الحالية مع المخرج عمرو سلامة لتحديد أبعاد دوره فى الفيلم.كما يستعد لعرض مسلسله الجديد «ما وراء الطبيعة» على إحدى المنصات الإلكترونية.