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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول إمدادات إغاثية من الولايات المتحدة إلى السودان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:40 م
إمدادات إغاثية
إمدادات إغاثية
أ.ش.أ
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وصلت إمدادات إغاثية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السودان، قدمتها الحكومة الأمريكية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمتضررين من الفيضانات في السودان، في أول رحلة من ثلاث رحلات إنسانية.

وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالسودان أن الإمدادات تشمل 30 ألف بطانية، و30 ألف حاوية مياه، و1500 لفافة من الأغطية البلاستيكية، لافتة إلى أنها تكفي لتوفير مأوى طارئ لـ75 ألف شخص.

أضافت: "هذا التبرع هو جزء من التزام حكومة الولايات المتحدة المستمر لمساعدة الشعب السوداني في أوقات الحاجة".

من جانبه، أكد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم بريان شوكان، التزام الولايات المتحدة المستمر بمساعدة الشعب السوداني في أوقات الحاجة.

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