إصابات كورونا في المغرب تقترب من الـ100 ألف

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، عن تسجيل 2552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 99 ألفًا و816 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ مليونين و266 ألفًا و365 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.وأضاف البيان بأنّه جرى تسجيل 40 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1795 حالة، كما جرى تسجيل 2318 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 79.008.