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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

7 مرشحين جدد لـ«النواب» في المنوفية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:57 م
المنوفية
المنوفية
ولاء القاضى
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شهد اليوم الثالث تقدم 7 مرشحين جدد بأوراقهم، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم على مدار 3 أيام، منذ الخميس الماضي إلى 112 مرشحًا.

واستقبلت اللجنة اليوم هاني عبدالمنعم عبدربه بدائرة شبين الكوم، وحصل على رمز الفراشة، والسيد محمود الشامي دائرة السادات ومنوف وسرس الليان، رمز السفينة، ومحمود محمد يوسف دائرة الباجور، رمز التليفون المحمول، ومحمد صلاح زعقوق دائرة تلا والشهداء، رمز حقيبة اليد، وإبراهيم فتحي عبداللطيف دائرة بركة السبع وقويسنا، رمز برج الحمام، وعلاء عبدالمجيد موسى دائرة شبين الكوم، رمز التليفون المحمول، ويوسف عبدالله دائرة شبين الكوم، رمز الجرس.

يُذكر أن نحو 207 مرشحين محتملين لانتخابات مجلس النواب عن دوائر محافظة المنوفية، قاموا بإجراء الكشف الطبي في المستشفيات الأربعة المخصصة للكشف على راغبي الترشح للانتخابات بمختلف مراكز محافظة المنوفية.

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