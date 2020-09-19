سائق قطار ينقذ فتاة حاولت الانتحار

أنقذ سائق قطار فتاة مجهولة الهوية من الموت المحقق، عقب محاولتها الانتحار، بإلقاء نفسها على شريط السكك الحديدية بمنطقة منشية البكري التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بمحاولة انتحار فتاة في العقد الثالث من عمرها بإلقاء نفسها على شريط السكك الحديدية، وقام سائق القطار ومعاونه بإنقاذها واستيقافه بصورة مفاجئة قبل اصطدامها.وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، وتبين أن الفتاة لا يوجد لديها أى بيانات شخصية تدخل على هويتها وأصيبت بحالة إغماء نتاج الصدمة وتم عودة حركة القطار مرة أخرى ونقلها لمستشفى المحلة العام؛ لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.