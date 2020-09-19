منة فضالي: أدعو الجمهور لمشاهدة «زنزانة 7».. وسعيدة بالإيرادات

عبّرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالنجاح الذي يحققه الفيلم السينمائي الجديد «زنزانة 7» والذي يعرض منذ يومين في دور العرض المصرية، مشيرة إلى أنها سعيدة بوجودها في العمل ضمن كوكبة من النجوم المصريين.وقالت منة، لـ«الدستور»، إنها تدعو الجمهور لمشاهدة العمل، لافتة إلى أنها تنتظر آراءهم حول الفيلم ودورها بالأخص؛ مشيرة إلى أن العمل حقق إيرادات جيدة في أيام عرضه الأول.«زنزانة 7» بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومدحت تيخة أحمد التهامي وآخرون وهو من إخراج إبرام نشأت وإنتاج أيمن يوسف ومصمم معارك العمل عصام الوريث بينا يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين الشباب.