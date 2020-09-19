رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منة فضالي: أدعو الجمهور لمشاهدة «زنزانة 7».. وسعيدة بالإيرادات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:45 م
الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي
حسين الجندي
طباعة
عبّرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالنجاح الذي يحققه الفيلم السينمائي الجديد «زنزانة 7» والذي يعرض منذ يومين في دور العرض المصرية، مشيرة إلى أنها سعيدة بوجودها في العمل ضمن كوكبة من النجوم المصريين.

وقالت منة، لـ«الدستور»، إنها تدعو الجمهور لمشاهدة العمل، لافتة إلى أنها تنتظر آراءهم حول الفيلم ودورها بالأخص؛ مشيرة إلى أن العمل حقق إيرادات جيدة في أيام عرضه الأول.

«زنزانة 7» بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومدحت تيخة أحمد التهامي وآخرون وهو من إخراج إبرام نشأت وإنتاج أيمن يوسف ومصمم معارك العمل عصام الوريث بينا يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين الشباب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر مستنكرة حديث وزير خارجية تركيا: تناقض يكرس افتقار المصداقية

وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس بعد صراع مع المرض

المشدد 15 سنة لنجلى أحمد السبكى

خلال ساعات.. حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

الصور

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«باع نفسه للشيطان».. التاريخ الأسود للمتلون معتز مطر

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

«قدمت الأغنية الشبابية قبل ما تشتهر بـ10 سنين».. اعترافات علي الحجار

كيف كذب يوسف شاهين في لقاءاته عن اختياره لفيلم «جميلة»؟

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

حكاية «إسراء» مع فيروس كورونا وحلم الحصول على منحة

كيفية استخراج كارت ميزة للمعاشات 2020

مزاد على مقتنيات لعازف البيانو الشهير في فيلم بولانسكي

اكتشاف سر شراب صيني عمره أكثر من 2000 عام

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

طارق الطيب يكشف لـ«الدستور» عن تفاصيل «لهو الإله الصغير»

«الذين ألهمهم الله».. أدباء يحكون قصة انشقاقهم عن الإخوان

المايسترو نادر عباسي يوعى الجمهور بأهمية الموسيقى فى «الأعلى للثقافة»

ذكرى