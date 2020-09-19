رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

سلاح أمريكا الحراري الجبار.. هكذا يمكن استخدامه

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:27 م
سلاح أمريكا الحراري
سلاح أمريكا الحراري
وكالات
طباعة
لم تستخدم الولايات المتحدة حتى الآن سلاحها الحراري، الذي تحدثت عنه لأعوام، لكن مع تزايد المظاهرات الأمريكية المناهضة للشرطة، تفكر الإدارة الأمريكية في طريقة لاستخدامه.

ويسمى السلاح الحراري باسم "نظام المنع النشط" ضمن آلية الجيش الأمريكي، ووفقا لأحد الصحفيين الذين جربوا الإصابة به، فأن تأثيره يشابه "الإصابة بحرارة كبيرة في الوجه مثل الفرن بقوة وبسرعة، لكنها تزول بعد دقائق"، وهو ما يجعل السلاح ملائما لمواجهة المتظاهرين.

ووفقا لموقع "بوبيولار ميكانيكس"، تم تصميم "نظام المنع النشط" لإحداث ألم فوري، مما يتسبب في تفريق الحشود والسماح للسلطات بإعادة فرض النظام.

ومع ذلك، يقول الخبراء أن هذا السلاح "مخيف للغاية"، ويمكن أن يصاب الناس بألم كبير يطول التخلص منه.

ويستخدم السلاح الذي يُطلق عليه أحيانا اسم سلاح "الأشعة الحرارية"، الإشعاع الكهرومغناطيسي الموجه في نطاق مختلف تماما. ويستخدم إشعاع الميكروويف ذي الموجة القصيرة لتسخين سطح الجلد، مما يؤدي إلى إحساس فوري "بالحرق" لدى أولئك الذين يصابون به.

وتقول مجلة "فوربس" إن الموجات الدقيقة تخترق فقط 1 من 64 جزءا من البوصة من الجلد. ويبلغ مدى التصويب من مئات الأمتار، ويمكن "توجيهه مثل كشاف ضوئي"، ويعمل حتى مع أقوى الأجساد.

وأظهرت الاختبارات المكثفة أنه لا يمكن لأي شخص، مهما كان قويا، أن يتحمل الشعاع لأكثر من بضع ثوان، حيث يقفز الجميع بعيدا للهروب كرد فعل فطري.

وتبلغ مدى فعاليته عدة مئات من الأمتار ويمكن توجيهه بسهولة مثل ضوء الكشاف.

وبالرغم من أن السلاح الحراري لم يحصل على الموافقة النهائية حتى الآن، كي يتم استخدامه في المظاهرات أو في السجون، لكن ارتفاع العنف في الولايات الأميركية، قد يدفع السلطات للموافقة عليه أخيرا.

لكن في كل حالة، رفضت السلطات في النهاية استخدام السلاح. كما تشير فوربس، "من الصعب رؤية قبولها للاستخدام ضد المدنيين الأمريكيين العاديين دون تغيير حقيقي في الموقف من قبل السلطات".

موضوعات متعلقة

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

«الأجير الكومبارس».. محمد ناصر يكفر بالله للارتماء في أحضان الإرهاب (فيديو)

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

وصول جثمان محمد فريد خميس خلال 48 ساعة.. والعزاء بالقاهرة

الصور

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

كيف كذب يوسف شاهين في لقاءاته عن اختياره لفيلم «جميلة»؟

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

حكاية «إسراء» مع فيروس كورونا وحلم الحصول على منحة

كيفية استخراج كارت ميزة للمعاشات 2020

مزاد على مقتنيات لعازف البيانو الشهير في فيلم بولانسكي

اكتشاف سر شراب صيني عمره أكثر من 2000 عام

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

ذكرى

فوق أجنحة اللهب

النافذة

«يا جميل ياللي هنا».. سيرة الأحباب في كتاب جديد لـ أشرف عبدالشافي