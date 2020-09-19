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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عاصفة بيتا الاستوائية تهب على تكساس ولويزيانا مصحوبة بأمطار غزيرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:20 م
عاصفة بيتا الاستوائية
عاصفة بيتا الاستوائية
وكالات
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أشارت توقعات خبراء الطقس، إلى أنه من المرجح أن تكتسب العاصفة الاستوائية "بيتا" التى تتحرك ببطء قوة لتصل إلى سرعة الإعصار، بينما تنعطف عبر غربي خليج المكسيك وساحل ولاية تكساس الأمريكية، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة حتى ولاية لويزيانا، فضلا عن هبوب رياح عاتية على حقول الطاقة البحرية الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقد تصل سرعة رياح عاصفة بيتا إلى 80 ميلا (129 كيلومترا) في الساعة بحلول يوم الاثنين، مما يجعلها إعصارا من الفئة الأولى على المقياس المؤلف من خمس درجات، لدى اقترابها من كوربوس كريستي بولاية تكساس.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في تحذير اليوم السبت، إنه من المحتمل أن تصل العاصفة إلى اليابسة هناك ومن المحتمل أن تبقى بعيدة عن الشاطئ.

من المتوقع أن يهب إعصار بيتا على طول الساحل باتجاه منطقة جالفستون-هيوستن، حيث يمكن أن يجتاح بأمطاره المصاحبة ليحدث فيضانات بالمناطق المنخفضة، وقد يهدد أجزاء من ساحل لويزيانا التي دمرها إعصار لاورا قبل شهر.

ومن المحتمل أن يجلب بيتا أمطارا يصل ارتفاعها إلى 12 بوصة (30 سنتيمترا) على طول الساحل بينما ينجرف شمالا.

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