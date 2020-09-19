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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة التركية غاضبة من صحيفة يونانية «أهانت» أردوغان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:49 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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استنكرت الحكومة التركية عنوانًا نشرته صحيفة يونانية، واعتبرته مهينًا للرئيس رجب طيب إردوغان، وحثت أثينا على اتخاذ إجراء حيالها.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت سفير اليونان بسبب العنوان الرئيسي في صحيفة "ديمقراطيا"، المتاح أيضًا على موقعها الإلكتروني.

وكتب فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، في رسالة وجهها إلى المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس ونشرت السبت "بالنيابة عن الحكومة التركية، أدين بأشد العبارات نشر الشتائم الموجهة لرئيسنا على الصفحة الأولى لإحدى الصحف اليمينية المتطرفة"، وحث اليونان على محاسبة المسئولين عن العمل الذي وصفه بأنه "وقح".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ألتون قوله: "إهانة زعيم أجنبي ما هي إلا علامة على العجز والافتقار إلى العقلانية، ولا تدخل في نطاق حرية الصحافة أو حرية التعبير".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن حرية التعبير والصحافة تتمتعان بالحماية الكاملة في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، لكنها أضافت أن "استخدام لغة مسيئة يتعارض مع الثقافة السياسية لبلدنا ولا يسعنا سوى إدانته".

ودخلت الدولتان المنتميتان إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في نزاع حول التنقيب عن الطاقة في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

ودفع نشر تركيا الشهر الماضي سفينة المسح الزلزالي الريس عروج، في منطقة تؤكد اليونان أنها تابعة لها، البلدين إلى إجراء تدريبات جوية وبحرية متوازية في المياه الاستراتيجية بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية.

في نهاية الأسبوع الماضي، سحبت أنقرة السفينة إلى الساحل للصيانة والتمون بعد مهمتها التي استغرقت شهرًا، لكن تركيا مددت عمليات سفينة بربروس خير الدين باشا للمسح الزلزالي قبالة قبرص حتى 18 أكتوبر، وفقًا لرسالة وضعتها الجمعة على نظام الإبلاغ البحري نافتكس.

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