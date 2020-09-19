محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لـ338 مشروعًا بالمحافظة

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الموقف الفعلي للمشروعات القومية، والبالغ عددها 338 مشروعًا في 17 قطاعًا على مستوى المحافظة، بإجمالي تكلفة 8 مليارات و874 مليون جنيه.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات على مستوى المحافظة، حيث تم استعراض نسب التنفيذ لجميع المشروعات بكل قطاع، ومناقشة آليات دفع المشروعات المتعثرة، وكذلك مواعيد افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها.بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصحة والبالغ عددها 10 مشروعات بإجمالي تكلفة 1.6 مليار جنيه، تم الانتهاء من 7 منها ومتبقي 3 وهي مستشفيات بشيش المركزي وحميات المحلة وبسيون المركزي، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال بتلك المشروعات بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما تمت مناقشة مشروعات الأبنية التعليمية، والتي تم الانتهاء من 11 مشروعًا منها وجارٍ العمل في 50 أخرى، وناقش المحافظ مع الجهات المختلفة الحاضرة سرعة تحريك العمل في 7 مشروعات متوقف العمل بها منذ فترة، وفي نفس السياق ناقش المحافظ البدء في 4 مشروعات لتبطين الترع والاستعداد للبدء في 46 مشروعًا أخرى.كما تابع المحافظ نسب التنفيذ في 260 مشروعًا تابعة لجهات التربية والتعليم، هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة للطرق والكباري، مديرية الطرق والنقل بالغربية، الري والموارد المائية بالغربية، تطوير المناطق العشوائية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات، قطاع الأوقاف، الغاز الطبيعي، التنسيق الحضاري، التموين، حيث ناقش المحافظ نسب التقدم في تلك المشاريع، موجهًا جميع الأجهزة الحاضرة بالتعاون وإزالة أي معوقات للانتهاء من تلك المشروعات طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه.وناقش المحافظ الانتهاء من 31 مشروعًا ومرشحة للافتتاح خلال الفترة الحالية في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وتتضمن افتتاح 14 مدرسة و5 مشروعات بمراكز الشباب ومكتبين للتموين، و4 مشروعات للصرف الصحي، وبرجين سكنيين، ومسجد و3 مشروعات بالزراعة.ووجه المحافظ في نهاية الاجتماع باتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات التي انتهت من مشاريع الرصف، وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن المحافظة لن تتسلم أي طريق إلا إذا كان مطابق للمواصفات، كما وجه بسرعة الانتهاء من كل المشروعات في المواعيد المحددة وإزالة كل المعوقات، وسحب الأعمال مع الشركات المتباطئة في الأعمال.حضر الاجتماع نجوى العشيري، السكرتير المساعد، ومديري المديريات ورؤساء المدن والأحياء.