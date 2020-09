الأمريكية جودي بيكولت تطرح رواية جديدة عن مصر

أطلقت الكاتبة والأديبة الأمريكية جودي بيكولت رواية جديدة عن مصر تتحدث عن الزواج والموت والعديد من القضايا الأخلاقية الشائكة في مصر.ومن المقرر أن تطرح الكاتبة الأمريكية روايتها (كتاب الطريقين) (The Book of Two ways)، غدًا الأحد، أمام القراء.وتتعرض الأديبة الأمريكية إلى بعض القضايا المهمة في روايتها الجديدة، وكذلك التطرق إلى حوادث تاريخية في تاريخ مصر الفرعوني.وتعد جودي بيكولت من أبرز الكتاب الأمريكيين وصاحبة الكتاب الأكثر مبيعًا في الخيال الأدبي، ولها أكثر من عشرين رواية، كما تم تحويل الكثير من أعمالها الأدبية إلى أفلام سينمائية.وولدت بيكولت في 19 مايو 1966 في لونغ آيلاند بنيويورك ودرست الكتابة في جامعة برينستون، حيث حصلت على درجة الماجستير في التربية من جامعة هارفارد.