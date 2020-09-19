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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ظهور مميز لمواهب الغربية خلال معرض فني لقصور الثقافة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:59 م
معرض فني لقصور الثقافة
معرض فني لقصور الثقافة
آلاء حسن
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افتتح الدكتور أحمد راضي، نقيب التطبيقيين بالغربية، فعاليات معرض الفنون التشكيلية الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة طنطا، في حضور باقة كبيرة من رجال الفن والإعلام والمهتمين بالشأن الفني بالمحافظة.

وأشاد نقيب تطبيقيين بالغربية بالمستوى العالي للوحات المشاركة في المعرض، مشيرا إلى امتلاك محافظة الغربية للكثير من المواهب الصغيرة والشابة في مجال الفن التشكيلي، وتابع قائلا: "لا بد من التوجه بجزيل الشكر والامتنان للهيئة العامة لقصور الثقافة على مساعيها الجادة في اكتشاف المواهب، والحرص على تقديم أعمالهم الفنية بما يتناسب مع دور قصور الثقافة في نشر الوعي والفنون بمختلف أشكالها".

ضم المعرض مجموعة متنوعة من لوحات الفن التشكيلي التي عبرت عن مختلف مدارسه واتجاهاته، ومنها المدرسة الكلاسيكية والرومانسية والواقعية، فيما تنوعت التابلوهات المشاركة ما بين التصوير والرسم باستخدام الألوان الزيتية، والرصاص، والألوان المائية.

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