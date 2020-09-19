بدراوي يؤكد دعمه لاستمرار «الوفد» ضمن قائمة تحالف انتخابات النواب

أكد النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، دعمه لاستمرار الوفد ضمن قائمة التحالف في انتخابات مجلس النواب 2020.وقال سكرتير عام الوفد، إن ما نشر على لسانه مخالفا لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأن هذه الأقوال المنسوبة إليه مخالفة للواقع والحقيقة.وشدد بدراوي، على وسائل الإعلام المختلفة ونشطاء التواصل الاجتماعي أخذ الأخبار والمعلومات الموثقة من المركز الإعلامي للحزب الجهة الوحيدة المخول لها التصريح باسم الوفد.