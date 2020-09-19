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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة التركية: أردوغان نهب أموال المحاربين القدامى

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:02 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، هجومًا لاذعًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب إهماله للمحاربين القدامى وأهالي الشهداء.

وعقد كليتشدار أوغلو اجتماعًا عبر تقنية الفيديو، السبت، مع مجموعة من قدامى المحاربين والمصابين في ذكرى يوم المحاربين القدامى 19 سبتمبر.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري: "يجب على اليمينيين واليساريين احترام قدامى المحاربين وكذلك الشهداء، وأن يكون لهم مكانة متميزة في المجتمع حتى اليوم لم تظهر أي رعاية لأقارب الشهداء أو المحاربين القدامى"، وفقًا لما نقله موقع المعارضة التركية "تركيا الآن".

أضاف: الدولة تتهمنا بأننا ندعم المنظمات الإرهابية ونتشاور مع حزب العمال الكردستاني ونَعقد اتفاقيات لأن لديهم وسائل إعلام قوية للغاية، لذلك فإن هذا الإعلام يشوه سمعتنا على مدار 24 ساعة في اليوم".

واتهم كليتشدار أوغلو الحكومة التركية بالاستيلاء على أموال التبرعات الخاصة بقدامى المحاربين وأسر الشهداء: "لقد جمعوا الأموال، ثم أكلوها.. نقولها مرة أخرى: لماذا لم تعط هذا المال؟ عليك أن تعطي هذه الأموال لأقارب الشهداء وقدامى المحاربين، المواطنون قدموا لهم المساعدة، لكنها لم تصل إليهم".

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