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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

استمتع بخريف 2020 بـ4 طرق ممتعة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:11 م
فصل الخريف
فصل الخريف
غادة موسى
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مع تلاشي الحرارة ببطء واستبدالها بنسيم لطيف، حان الوقت للاستعداد والتخطيط للموسم التالي، فعلى الرغم من أن الصيف والشتاء هما أكثر المواسم تميزًا في مصر، إلا أن الفترة الزمنية بين الموسمين هي المفضلة للكثيرين، ولحسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها الاستمتاع بها

يقدم موقع the nathional بعض الطرق للقيام بذلك:

النزهات
نظرًا لأن الطقس سيتحسن، فإن ترك المقاهي والأماكن الداخلية للاستمتاع ببعض الهواء النقي ربما يكون أفضل شيء يمكنك القيام به لنفسك، اصطحب أصدقائك أو أقاربك، وقم بإعداد وجبتك المفضلة، وتوجه إلى أقرب حديقة حيوان أو احجز مركب على النيل.

مقايضة الخزانة الموسمية
تغيير الطقس يعني تغيير الخزانة، ابدأ بإزالة ملابسك الصيفية من خزانة ملابسك واستبدلها بملابس موسمية مناسبة للطقس العليل، ويمكنك حتى جمع الملابس التي لم تعد ترتديها وطرحها للتبرع بها.

شاطئ بحر
سواء كنت ترغب في قضاء الأيام القليلة الماضية من الصيف على الشاطئ، أو الاستمتاع بركوب الأمواج أو الغوص أو أي نوع من الأنشطة المائية، فهذا هو خيارك الأفضل والأخير قبل أن نبدأ الشتاء البارد.

المشى
إنها واحدة من أصعب الأشياء التي يجب القيام بها خلال فصل الصيف، على الرغم من الفوائد الصحية للمشي، إلا أن الصيف قد يجعل المشي بانتظام شبه مستحيل، حتى ولو لبضع دقائق، لذا إذا كنت تكافح من أجل الحفاظ على لياقتك لا تفوت المشي في شوارع وسط القاهرة الجميلة، فهذا هو الوقت المثالي للوصول إلى ذلك.

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