«المصريين الأحرار» ينظم ملتقى توظيفي لأهالي المرج

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بقسم المرج، ملتقى توظيفي تحت عنوان "معا نتحدى البطالة" بالتعاون مع عددا من الشركات، وذلك بمقر الحزب بشارع مؤسسة الزكاة ـ بركة الحاج.وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف اللواء موريس أنيس أمين الحزب بقسم المرج، وبحضور ممثلي الشركات وإدارة الموارد البشرية لتوفير وظائف "مهندسين معماريين، أمناء وعمال مخازن، موظفين خدمة العملاء، وعمالة بالعديد من سلاسل المطاعم".كما استقبلت الأمانة مايزيد علي مائة شاب وفتاة يتقدمون للوظائف الشاغرة؛ وباشر الفاعلية محمد أسامة مسئول لجنة التنمية المجتمعية بالمرج وعضو اللجنة المركزية، مجدى طلعت مسئول لجنة خدمة المواطنين بالمرج.وشارك الفعالية من أمانة المرج كل من: "كريم إبراهيم أمين الشباب، آمنة إبراهيم مسئول لجنة التعليم، داليا فاروق أمينة المرأة، أسامه نصر أمين التدريب والتثقيف".