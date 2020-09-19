ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية إلى 151 بالإسكندرية

انتهت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بمجمع المحاكم، اليوم السبت، في ثالث أيامها استقبال أوراق المرشحين للانتخابات البرلمانية 2020، حيث تقدم 14 مرشحًا ليرتفع إجمالي المتقدمين إلى 151.قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية، إن اللجنة استقبلت 52 طلبًا لخوض الانتخابات في دائرة المنتزه أول و13 طلبًا في دائرة سيدي جابر و28 طلبًا في دائرة الرمل أول و22 دائرة محرم بك و4 طلبات في دائرة العطارين و22 طلبًا في دائرة الدخيلة.كانت محكمة إسكندرية الابتدائية، شهدت زحامًا في أول أيام فتح باب استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث توافد عدد كبير من المرشحين الراغبين في التقدم بطلبات الترشح لخوض معركة الانتخابات.من جانبه، قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية، إنه تم تخصيص قاعتين لاستقبال المرشحين المتقدمين بأوراقهم لمجلس النواب، بالإضافة إلى تخصيص بوابة خارجية من جهة الكورنيش مخصصة لدخول المرشحين تسهيلًا عليهم لمنع التزاحم، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءًا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة التى سيتم استقبال فيها أوراق ترشحه، وهى الالتزام بارتداء الكمامة وقياس دراجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعى، ووضع علامات إرشادية من بداية دخول المبنى وحتى قاعات الانتظار.