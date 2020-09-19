البحث عن بطلة الحكاية الرابعة: تفاصيل فيلم «سوء الرجالة»

يواصل صناع فيلم "سوء الرجالة" تصوير مشاهد العمل الذي يخوض بطولته الفنان باسم سمرة، المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل.وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور"، إن الفيلم تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية وبه لمسة كوميدية ورومانسية، ويتضمن أربع حكايات وهو ما يعتبر مفاجأة العمل السينمائي، حيث تتوالى الأحداث بقصص مختلفة، لكنها متصلة بسبب محور أساسي وهو حكاية باسم سمرة، مشيرًا إلى أنه جار البحث عن بطلة لتَصوير الحكاية الرابعة بعدما انتهوا من معظم مشاهد العمل التي تقدر بـ3 حكايات.الفيلم قصة وتأليف وإخراج نيفين شلبي، ويشارك فيه عدد من الفنانين على رأسهم أحمد وفيق وانتصار وفراس سعيد ومحمود الليثي، وتدور أحداث الفيلم حول مساوئ الرجال بعد الزواج، ويناقش فكرة علاقة المرأة بالرجل في مجتمعنا بشكل محايد.