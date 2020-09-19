رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

البحث عن بطلة الحكاية الرابعة: تفاصيل فيلم «سوء الرجالة»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:50 م
باسم سمرة
باسم سمرة
منار إبراهيم
طباعة
يواصل صناع فيلم "سوء الرجالة" تصوير مشاهد العمل الذي يخوض بطولته الفنان باسم سمرة، المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل.

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور"، إن الفيلم تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية وبه لمسة كوميدية ورومانسية، ويتضمن أربع حكايات وهو ما يعتبر مفاجأة العمل السينمائي، حيث تتوالى الأحداث بقصص مختلفة، لكنها متصلة بسبب محور أساسي وهو حكاية باسم سمرة، مشيرًا إلى أنه جار البحث عن بطلة لتَصوير الحكاية الرابعة بعدما انتهوا من معظم مشاهد العمل التي تقدر بـ3 حكايات.

الفيلم قصة وتأليف وإخراج نيفين شلبي، ويشارك فيه عدد من الفنانين على رأسهم أحمد وفيق وانتصار وفراس سعيد ومحمود الليثي، وتدور أحداث الفيلم حول مساوئ الرجال بعد الزواج، ويناقش فكرة علاقة المرأة بالرجل في مجتمعنا بشكل محايد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

واشنطن: قدمنا لمصر 30 مليار دولار لدعم اقتصادها

أغلبية «عليا الوفد» توافق على المشاركة بـ«النواب» ضمن القائمة الوطنية

وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس بعد صراع مع المرض

الصور

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

الأكثر قراءة

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

مصر مستنكرة حديث وزير خارجية تركيا: تناقض يكرس افتقار المصداقية

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

كيف كذب يوسف شاهين في لقاءاته عن اختياره لفيلم «جميلة»؟

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

مزاد على مقتنيات لعازف البيانو الشهير في فيلم بولانسكي

اكتشاف سر شراب صيني عمره أكثر من 2000 عام

حكاية «إسراء» مع فيروس كورونا وحلم الحصول على منحة

تابع جميع المسلسلات.. تردد قناة اون دراما عبر نايل سات 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يمد موعد استقبال مشاركات «سهير القلماوى» للأطفال

ظهور مميز لمواهب الغربية خلال معرض فني لقصور الثقافة

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تقرر زيادة عدد الجوائز الممنوحة للشباب

«حرق الشيطان».. كتاب جديد لـ جيمس مور وعبدالله موسى عن دار النخبة