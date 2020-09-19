«صحة كفر الشيخ»: 198 مرشحًا محتملًا لـ«النواب» خضعوا للكشف الطبي

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن المستشفيات ما زالت تستقبل المرشحين المحتملين لمجلس النواب لتوقيع الكشف الطبي، في ظل توجيهات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.وأكدت سلام في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك 198 مرشحا محتملا للنواب وقعوا الكشف الطبي منذ فتح الباب وحتي الآن، مشيرة إلى أن المديرية تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية بكل كفاءة وجودة يرضى عنها المواطن.وتفحص الدكتورة سوسن سلام، والدكتور وائل محمد سرحان، مدير المعمل الإقليمي بكفرالشيخ، والدكتور طارق الشربيني، مدير العلاجي، والدكتور عبدالعزيز سليمان، مدير القومسيون الطبي، متقدمي وراغبي الترشح لمجلس النواب 2021، بالمعمل الإقليمي في كفرالشيخ، وكذلك توقيع الكشف الطبي بالقومسيون مستشفى كفرالشيخ العام ومستشفى دسوق ومستشفى سيدي سالم، حيث يقوم المتقدم للترشح بالحجز على الموقع المخصص من قبل وزارة الصحة، ثم التوجه للمعمل الإقليمي بكفرالشيخ لتحليل المخدرات والمسكرات والكحوليات، ثم التوجه للقومسيون لتوقيع الكشف الطبي باطنة ونفسية وعظام.يشار إلى أنه يقوم المتقدم للترشح بالحجز على الموقع المخصص من قبل وزارة الصحة، ثم التوجه للمعمل الإقليمي بكفرالشيخ لتحليل المخدرات والمسكرات والكحوليات، ثم التوجه للقومسيون لتوقيع الكشف الطبي باطنة ونفسية وعظام، وحرص المعمل الإقليمي والقومسيون على تقديم الخدمة وتسهيل الإجراءات الورقية بكل يسر.