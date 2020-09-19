«#بالسيسي_نتحدى_الدنيا».. انتفاضة حب دعمًا للرئيس السيسي

غزت انتفاضة حب جديدة، مواقع التواصل الاجتماعي، دعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل الإنجازات التي حققها على مدار الست سنوات الماضية.تصدرت مشروعات الرئيس السيسي السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، حيث غرد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاج، #بالسيسي_نتحدى_الدنيا، العديد من التعليقات التي تحمل رسائل حب كثيرة للرئيس، ودعمه ضد قوى الشر التي تحاول تكذيب الإنجازات التي شهدها المواطن بالفعل على أرض الواقع من خلال افتتاح العديد من المشروعات القومية، وتحويل العديد من مناطق العشوائيات على مستوى الجمهورية إلى مدن حضارية جديدة.عبر المصريون من خلال تدشين هاشتاج "#بالسيسي_نتحدى الدنيا" عن حبهم ومشاعرهم الصادقة تجاه رئيسهم، تقديرا وعرفانا لما قدمه لهم من مشروعات تنموية وخدمية، إبان ثورتين عظيمتين شهدت فيهم البلاد تأخر لعوامل التنمية، وغياب التخطيط.ولاقى هاشتاج #بالسيسي_نتحدى الدنيا، استحسانا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت الدكتورة ماجدة صلاح، قائلة: "إحنا جنودك ياريس.. 100 مليون مقاتل فداك يا مصر". بينما قال علي نور الدين: "مصر لن تركع إلا لله"، وأضاف محمد حمزاوي: "تحيا مصر.. أم الدنيا"، فيما قال محمود سلطان: "تحيا مصر.. عاش السيسي"، وقال مجدي كاظم: "ربنا ينصرك ياريس، ربنا يحميك".