3 فنانين يشاركون في حفل عالمي لدعم ضحايا بيروت

تشارك الفنانة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني مع الفنان اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف ونخبة من الموسيقيين العالميين، في إحياء حفل غنائي ضخم من أجل لبنان، على مسرح الأوليمبيا في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام التاسعة مساء الأول من أكتوبر المقبل.وتسخر فرنسا تليفزيونها الرّسمي لبث حي ومباشر على مدار يوم كامل لتقديم دعم الشعب الفرنسي والرئاسة الفرنسية للشعب اللبناني بعد المأساة المروعة التي صدمت العالم عقب انفجار مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي، ويختتم اليوم بسهرة فنية يتم عرضها مباشرة عبر مسرح الأوليمبيا العريق، يجمع نخبة من الموسيقيين العالميين واللبنانيين، تحت الإدارة الفنية لإبراهيم معلوف، ويأتي تحت عنوان "معًا من أجل لبنان".كما يشهد الحفل مشاركة لأسماء لبنانية لامعة منها عازف البيانو الكبير عبدالرحمن باشا، والمؤلف الموسيقي خالد مزنر، وعازفة الشيللو اللبنانية الأرمنية أستريغ سيرانوسيان، إضافة إلى مشاركة موسيقيين ومغنيين أوروبيين وعالميين منهم Sting،، Vianney، Florent Pagny، Clara Luciani، Pascal Obispo، Melody Gardot، Fiori،Yannick Noah، Patrick Bruel، وBernard Lavilliers بجانب كل من Matthieu Chedid وYcar اللبناني الأصل.ويأتي الحفل في ختام يوم تليفزيوني طويل تقدمه القناة الفرنسية الثانية "فرانس 2"، ينطلق ببث حي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت باريس، مع مقدم البرامج الشهير ناجي بمشاركة الإعلامية الفرنسية، اللبنانية ليا سلامة، مع بث تقرير من نصف ساعة أعده برنامج Envoyé Spécial الذي سيَسرد فيه عدد من الناجين من الانفجار معاناتهم، لتنطلق بعدها السهرة الفنية، وسيتم خلال الحفل جمع التبرعات التي سيذهب ريعها لدعم عدد من الجمعيات الإنسانية في لبنان.