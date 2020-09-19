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مصر

رئيس الوزراء: كفانا بناء عشوائي غير مخطط كلف الدولة الكثير

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:15 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتى حدائق العاصمة وبدر.

وقال رئيس الوزراء: قمنا اليوم بجولة إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات مجلس الوزراء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للتأكد من سرعة الإنجاز في هذا المشروع العملاق، حيث تفقدنا الحي الحكومي، الذي بلغت نسبة التنفيذ فيه معدلات متقدمة، والذي يظهر النقلة النوعية الكبيرة التي ستكون عليها الوزارات الحكومية اعتبارا من العام المقبل، عندما تتم عملية انتقال العمل إليها.

وأضاف أن العاصمة الإدارية تعد نموذجا من بين ما يقرب من 20 مدينة جديدة، تجري عملية إنشائها على المستوى نفسه، والتي تستهدف استيعاب الزيادة السكانية، وزيادة الرقعة المعمورة في مصر، مسبوقة بالتخطيط السليم، لافتا إلى التخطيط العمراني السليم الذى يتم من قبل الدولة، حيث يكون شكل العمران مختلفا، وكذا تكون طبيعة وجودة الحياة مختلفة، بخلاف النمو غير المخطط والعشوائي والذي واجهناه في مصر على مدار أربعة عقود سابقة، ونحن حريصون كل الحرص على عدم تكرار ذلك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتابع مدبولى: "من أجل ذلك، أجدد مناشدتي مرة أخرى للمواطنين بانتهاز المدة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ونسرع في تقنين أوضاع المخالفات التي تمت"، موضحا أن كل قرار تم اتخاذه كان بغرض التسيير على المواطن، وتتم متابعة الأمر على الأرض لحظة بلحظة، وأي إجراء سنراه في صالح المواطن المصري، سنتخذه بدون تردد.

وأشار: "بعد الانتهاء من جولة العاصمة الإدارية الجديدة، انتقلنا إلى مدينة جديدة، سيصدر القرار الجمهوري الخاص بها قريبا، ونحن بدأنا فورا بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المشروعات والإسراع فى معدلات العمل، وهي مدينة حدائق العاصمة، والتي تعتبر امتدادا لمدينة بدر، والتي كانت تعتبر مدينة جديدة، ولكن مع حجم العمران الكبير بها خلال السنوات الخمس الماضية، تقريبا انتهت أراضيها، وما زال هناك طلب هائل عليها، من أجل ذلك كان التفكير في إنشاء امتداد لها، وهي مدينة "حدائق العاصمة"، على بعد 10 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة، واليوم نحن في مشروع إنشاء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي لشبابنا ولمحدودي الدخل في منطقة مميزة جدا، بدأنا بها في شهر إبريل الماضي، منذ 5 أشهر، ونسبة الإنجاز تقترب من 50%، وهذا المشروع بالكامل ينتهي في آخر شهر يونيو 2021.

واستكمل: ينبغي التأكيد على أن الدولة لديها القدرة على أن تبني أكبر كمية من الإسكان لكل المستويات، وهذا توجيه الرئيس، إذا رأينا اننا بحاجة لبناء مليون وحدة، سنفعل ذلك بكل تأكيد، والهدف أن نبني على أسس تخطيط سليمة، بها مدارس ووحدات صحية والملاعب وكافة الخدمات وعلى أعلى مستوى، وكذا الطرق، فالربط بين هذا الموقع والعاصمة الإدارية سيكون أكثر من ممتاز، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة، سيعلن وزير الإسكان عن بدء تنفيذ 50% قريبا من هذا العدد بصورة فورية، بالإضافة إلى مشروع آخر يغطي كل الفئات والطبقات من المجتمع، وستكون في الأماكن ذات الطلب العالي.

وأشار مدبولى إلى أنه إذا كان المواطن البسيط يحتاج وحدة سكنية، فسنكون قادرين كدولة على التنفيذ، بالإضافة إلى الأماكن المخططة التي سنسمح بالبناء فيها داخل المدن القائمة.

ووجه رئيس الوزراء رسالة قال فيها: كفانا بناء عشوائي غير مخطط، لأن ذلك كلف الدولة الكثير على مدار العقود الماضية، وأضاع علينا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وأنتج شكلا عمرانيا غير لائق، ومرة أخرى الدولة حريصة كل الحرص أن تمتد يد التنمية والتعمير لكل رقعة في مصر، على أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا ومزيدا من التنمية.

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