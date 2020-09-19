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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي: تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية بحدائق العاصمة الإدارية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:20 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة حدائق العاصمة الإدارية، هي امتداد لمدينة بدر التي بدأت قبل سنوات، وبدأت تكتمل تنمية كل أراضيها، لذلك بدأنا بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي في أرض مدينة حدائق العاصمة، حتى قبل صدور القرار بتخصيصها كمدينة.

وأشار "مدبولي"، في تصريحات تليفزيونية قبل قليل، عقب إنهاء جولته التفقدية هناك، إنهم ينفذون 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالموقع، وبلغت نسبة الإنجاز 50%، وخلال عام واحد من الآن تنتهي بالكامل.

وأضاف "مدبولي" أن الدولة قادرة على بناء أكبر عدد من الوحدات، وهو ما يعني أننا عندما يطلب منا تنفيذ مليون وحدة وأكثر سننفذها، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أنهم ينفذون المشروعات السكنية، بها كل الخدمات وكلها على مستوى، سواء كانت وحدات صحية أو مدارس وخلافه.

وأوضح "مدبولي" أن ربط مدينة حدائق العاصمة مع العاصمة الإدارية نفسها سيكون سهل جدًّا، لأن المسافة بينهما لا تتعدى 10 دقائق، مشيرًا إلى أنهم عندما ينفذون وحدات سكنية، يختارون الأماكن التي عليها طلب، ولدينا رؤية وخطط لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي، مردفًا: المواطن البسيط وقت ما يطلب شقة سيجدها.

وأنهى مدبولي تصريحاته قائلًا: كفانا بناء عشوائي غير منظم.. أضاع علينا أراضي زراعية هائلة، وأضاع موارد أخرى كثيرة بخلاف المشهد الغير حضاري، وأؤكد لحضراتكم جميعًا أن الدولة حريصة على أن تمتد أياديها للتنمية لكل رقعة في مصر.

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