الهند تعتقل صحفيًا بتهمة التجسس لحساب الصين

قالت شرطة العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على صحفي محلي مستقل بتهمة نقل "معلومات حساسة" لضباط مخابرات صينيين.وأضافت الشرطة في بيان أن راجيف شارما (61 عاما) اعتقل خلال الأيام القليلة الماضية، وأن الضباط عثروا على بعض الوثائق السرية المتعلقة بوزارة الدفاع الهندية‭‭ ‬‬ في مقر إقامته.كما ألقت الشرطة أيضا القبض على امرأة صينية وصديقها النيبالي بتهمة تزويد شارما "بمبالغ ضخمة من المال"، مقابل "نقل معلومات للمخابرات الصينية".ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب للتعليق في غير ساعات العمل الاعتيادية.ولم يتسن لرويترز الوصول إلى أي من الأشخاص الثلاثة المعتقلين أو محاميهم.وقال نائب مفوض الشرطة في دلهي سانجيف كومار ياداف في البيان "لدى الاستجواب كشف راجيف شارما عن ضلوعه في شراء معلومات سرية وحساسة ونقلها إلى الصينيين‭‭ ‬‬الذين يتعاملون معه‭‬‬".يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الهند والصين على حدودهما في منطقة الهيمالايا، وتدهورت العلاقات بين الجارتين منذ اشتباك في يونيو قالت الهند إنه أدى إلى مقتل 20 من جنودها.