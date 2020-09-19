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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير تركي يهين الدوحة: أنقرة لن تنجح بعلاقة مع دولة ضعيفة مثل قطر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:03 م
تميم
تميم
آية حسني
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تتواصل الإهانات التركية لدولة قطر مما يؤكد تبعية الأخيرة واستصغارها من قبل أردوغان ورجاله، وجاءت تصريحات السفير السابق «أولوتش أوزولكار» للدوحة خير دليل على تعاملهم مع القطريين بفوقية وتعالي.

وأكد «أوزلكار» أنه من الصعب أن تحقق بلاده أي نجاح في ليبيا طالما استمرت في شراكتها مع قطر التي وصفها بـ«الدولة الضعيفة» وفقا لموقع المعارضة التركية «تركيا الآن».

ورأى السفير السابق أن المشهد الليبي يتصدره حاليًا ثلاث قضايا مهمة، خاصة بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، عن رحيله بحلول شهر أكتوبر، تتمثل وقف إطلاق النار وعدم سيطرة الوفاق على منابع النفط وأزمة استقالة السراج.

واعتبر أن استقالة السراج تشكل أزمة كبيرة في الفترة الحالية، ولاسيما في ظل اعتماد تركيا على دول ضعيفة مثل قطر والجزائر وتونس، لن يعود ذلك بأي نفع على السياسات التركية، ولن يبقي أمام تركيا حل آخر سوى دعم الحكومة الشرعية المقبلة التي من الممكن أن تهوي بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا إلى الخطر، على حد قوله.

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