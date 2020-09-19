مقتل 4 داعشيين وإصابة 4 من الشرطة العراقية في عملية عسكرية شمال تكريت

أعلن مصدر في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم السبت، مقتل عنصر من الحشد الشعبي، و4 عناصر من تنظيم داعش، فضلا عن إصابة 4 أفراد من الشرطة العراقية في العملية العسكرية المستمرة شمال تكريت 170 كم شمال بغداد.وقال العقيد محمد جليل البازي إن "عنصرا من الحشد الشعبي و4 من عناصر داعش قتلوا اليوم، وأصيب 4 من رجال الشرطة العراقية في العملية العسكرية المستمرة في منطقة ريف گنعوص قرب الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين".وأضاف العقيد البازي: أنه تم تدمير عدد من الأوكار والمقرات والمضافات والاستيلاء على تجهيزات عسكرية ومدنية في المنطقة.وكانت قوات عراقية مشتركة شرعت صباح اليوم، وبدعم من طيران التحالف الدولي بهجوم على منطقة زور گنعوص في قضاء الشرقاط 110 كم شمالي تكريت مركز محافظة صلاح الدين والذي يعد أحد أهم معاقل عناصر داعش في المحافظة.وتعد منطقة زور گنعوص، التي تضم مجموعة جزر في نهر دجلة تغطيها نباتات كثيفة، من المعاقل المهمة التي ينطلق منها المسلحون في شمالي محافظة صلاح الدين لتنفيذ عمليات في المحيط القريب.كما تحتوي المنطقة على طرق وعرة تربطها مع منطقة الجزيرة الغربية المؤدية نحو الحدود السورية العراقية.وكانت القوات العراقية قد دخلت مرارا إلى المنطقة لكنها لم تبق فيها بسبب صعوبة السيطرة عليها من قبل القوات الأمنية لوعورتها وكثافة غطائها النباتي الذي يسهل شن عمليات استنزاف فيها.