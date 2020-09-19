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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول فلسطيني يدعو الدول المانحة لزيادة الدعم المالي لـ«أونروا»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:23 م
أونروا
أونروا
وكالات
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دعا مسؤول فلسطيني اليوم السبت، الدول المانحة إلى زيادة الدعم المالي المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل ما تواجهه من تحديات لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي- في بيان صحفي - على الحاجة لتغطية العجز المالي في موازنة أونروا للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار أبو هولي إلى أن الاتصالات بين منظمة التحرير والدول المضيفة للاجئين و(أونروا) لم تنقطع لمواجهة التحديات والعمل وفق جهد مشترك لحشد الموارد المالية للوكالة والتحرك باتجاه المانحين لحثهم على تقديم تمويل إضافي لدعم موازنتها.

في الوقت ذاته دعا أبو هولي (أونروا) إلى سرعة العمل بخطة الاستجابة لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد من خلال التحضير المسبق للتعاطي مع أي طارئ.

وثمن المسئول الفلسطيني تبرع ألمانيا قبل أيام بقيمة 53 مليون يورو من خلال بنك التنمية الألماني لدعم ميزانية (أونروا) بما يساهم في استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها لما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطين.

وكانت (أونروا) أطلقت في الرابع من الشهر الجاري مناشدة للحصول على 94،6 مليون دولار من أجل مكافحة انتشار مرض كورونا الجديد في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

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