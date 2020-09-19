عضو «الشيوخ»: دعوات التظاهر هزلية ومدفوعة من الخارج لصالح الإخوان

أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ بالإسكندرية، أن استقرار الدولة المصرية أمن قومي لما تبقى من الوطن العربي ويجب أن نحافظ عليه مهما تطلب الأمر.وأضاف أن دعوات التظاهر في ٢٠ سبتمبر، هزلية ومدفوعة من الخارج لتحقيق أغراض الجماعات الإرهابية في نشر أغراضهم المتفق عليها من الفوضى والتخريب والاتجار بهموم الوطن من أجل الوصول للمصالح والأطماع الشخصية وهو هدف من أهداف الجماعة المحظورة.وتابع «الرشيدي» أن استقرار الوطن يتطلب على الجميع بكل مؤسسات الدولة المصرية الوقوف سويًا من أجل العبور بالوطن لمرحلة متقدمة متطورة كما يناشد الجميع متابعة ومساندة المجهود غير العادي الذي يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاحه للعديد من المشروعات المتطورة والاستراتيجية التي تعود بالنفع على المواطن المصري.وأشار إلى أن المواطن المصري يدرك تماما حجم الإنجازات التاريخية التي سجلت بحروف من نور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعبور بالوطن في مرحلة مهمة وخطيرة خلال المرور بانتشار الفيروس الوبائي الكورونا المستجد، ودور الحكومة المصرية لمواجهة تحديات كبيرة لمواجهة هذه الأزمة والحفاظ على الصحة العامة.واستكمل أن الضربات الأمنية التي تلقتها جماعة الإخوان مؤخرا وآخرها إلقاء القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، أفقدهم عقلهم ودفعهم للبحث عن أي تحرك لإحداث حالة من الاضطرابات داخل مصر، ووفقا لهذا تم الدعوة للتظاهر في ٢٠ سبتمبر.ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الغريب أن هذه الدعوة سبق أن تم تكرارها العام الماضي وفشلت، وفي الأعوام السابقة تم الدعوة إلى أحداث مماثلة وفشلت أيضا وهو ما يثبت أن التظاهر فى حد ذاته والصدام مع الأجهزة الأمنية بات هو الهدف لديهم وليس أي شيء آخر.وحذر الرشيدي، من الاستجابة للتظاهر، قائلا: أصحاب هذه الدعوات يعيشون خارج مصر في قصور وينعمون بالدولارات والمخصصات المالية الضخمة ولن يفرق معهم أن يتم إلقاء القبض على أي مصري الذي سيصبح في هذه الحالة هو الضحية التي لن تجد أحدًا ينظر إليها.