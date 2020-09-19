رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عضو «الشيوخ»: دعوات التظاهر هزلية ومدفوعة من الخارج لصالح الإخوان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:22 م
محمد الرشيدي
محمد الرشيدي
هبه عويضه
طباعة
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ بالإسكندرية، أن استقرار الدولة المصرية أمن قومي لما تبقى من الوطن العربي ويجب أن نحافظ عليه مهما تطلب الأمر.

وأضاف أن دعوات التظاهر في ٢٠ سبتمبر، هزلية ومدفوعة من الخارج لتحقيق أغراض الجماعات الإرهابية في نشر أغراضهم المتفق عليها من الفوضى والتخريب والاتجار بهموم الوطن من أجل الوصول للمصالح والأطماع الشخصية وهو هدف من أهداف الجماعة المحظورة.

وتابع «الرشيدي» أن استقرار الوطن يتطلب على الجميع بكل مؤسسات الدولة المصرية الوقوف سويًا من أجل العبور بالوطن لمرحلة متقدمة متطورة كما يناشد الجميع متابعة ومساندة المجهود غير العادي الذي يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاحه للعديد من المشروعات المتطورة والاستراتيجية التي تعود بالنفع على المواطن المصري.

وأشار إلى أن المواطن المصري يدرك تماما حجم الإنجازات التاريخية التي سجلت بحروف من نور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعبور بالوطن في مرحلة مهمة وخطيرة خلال المرور بانتشار الفيروس الوبائي الكورونا المستجد، ودور الحكومة المصرية لمواجهة تحديات كبيرة لمواجهة هذه الأزمة والحفاظ على الصحة العامة.

واستكمل أن الضربات الأمنية التي تلقتها جماعة الإخوان مؤخرا وآخرها إلقاء القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، أفقدهم عقلهم ودفعهم للبحث عن أي تحرك لإحداث حالة من الاضطرابات داخل مصر، ووفقا لهذا تم الدعوة للتظاهر في ٢٠ سبتمبر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الغريب أن هذه الدعوة سبق أن تم تكرارها العام الماضي وفشلت، وفي الأعوام السابقة تم الدعوة إلى أحداث مماثلة وفشلت أيضا وهو ما يثبت أن التظاهر فى حد ذاته والصدام مع الأجهزة الأمنية بات هو الهدف لديهم وليس أي شيء آخر.

وحذر الرشيدي، من الاستجابة للتظاهر، قائلا: أصحاب هذه الدعوات يعيشون خارج مصر في قصور وينعمون بالدولارات والمخصصات المالية الضخمة ولن يفرق معهم أن يتم إلقاء القبض على أي مصري الذي سيصبح في هذه الحالة هو الضحية التي لن تجد أحدًا ينظر إليها.

موضوعات متعلقة

لماذا يريد أردوغان السلام والحوار مع مصر الآن؟ (تحليل)

عضو «الشيوخ»: دعوات التظاهر هزلية ومدفوعة من الخارج لصالح الإخوان

إحالة البيطرى صاحب «جراحة الدجاجة» بالبحر الأحمر للتحقيق

المشدد 15 سنة لنجلى أحمد السبكى

الصور

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

الأكثر قراءة

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

مصر مستنكرة حديث وزير خارجية تركيا: تناقض يكرس افتقار المصداقية

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

المشدد 15 سنة لنجلى أحمد السبكى

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

كيف كذب يوسف شاهين في لقاءاته عن اختياره لفيلم «جميلة»؟

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

مزاد على مقتنيات لعازف البيانو الشهير في فيلم بولانسكي

اكتشاف سر شراب صيني عمره أكثر من 2000 عام

حكاية «إسراء» مع فيروس كورونا وحلم الحصول على منحة

تابع جميع المسلسلات.. تردد قناة اون دراما عبر نايل سات 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

علي أمين عن جرائم الإخوان: قتلوا طفلًا عمره 3 سنوات

«ملاك» رواية بوليسية جديدة للمغربي طه الحيرش

مهرجان الشباب العربى للفن التشكيلى يكرم المتسابقين بمسابقة«ضى»

محمد سبروت: مكتبة القاهرة الكبرى صاحبة فضل على