بالأدلة.. كيف فبركت الإرهابية «هاشتاج مضروب» للدعوة للفوضى؟









يوافق غدًا 20 سبتمبر الذي دعت فيه الجماعة الإرهابية إلى التظاهر في الشوارع من أجل زعزعة استقرار مصر والمطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن حتى الآن ليس لهذا الكلام أي أساس من الصحة فرغم الحملات التي تقودها كتائبهم الإلكترونية وأذرعهم الإعلامية لحث الشعب المصري على النزول، إلا أن الشعب يرد عليهم بهاشتجات مناوئة، تثبت ثقته في القيادة السياسية.وخلال السطور التالية، قمنا بتحليل لأحدث هاشتاجات الإخوان «#بينا_وبينكم_يوم_20» لتجد أنه كلما تقدم الساعات التي تفصلنا عن يوم 20 سبتمبر الجاري، فإن أعداد التفاعل معه تقل تدريجيًا، ما يثبت أن دعواتهم ومجهوداتهم في زعزعة الشارع المصري لن تجدي نتيجة.وباستخدام أداة Tweetreach أحدثت التغريدات الأخيرة حول الهاشتاج ١٠٧١٦٨ ظهورًا إجماليًا، ومن المحتمل أن تصل إلى ٦٤٢٣٢ تغريدة.وفي الساعات الثلاث الماضية، كان هناك 100 تغريدة على الهاشتاج من بينهم 29 أصلية و70 تويتة إعادة تغريد ورد واحد.وباستخدام أداة Trachmyhashtag كانت ذروة التفاعل في العاشرة والحادية عشر صباحًا، لكنها لم تكن بالأعداد الكبيرة، فأقصى عدد خلال اليوم وصل إلى 28 تغريدة.أما عن عدد إعادة التغريد– بحسب الأداة ذاتها- وصل نسبته إلى 73.56%، وقل عدد التويتات الأصلية خلال الساعة الماضية إلى 23 تويتة.وباستخدام أداة Socialsearcher، احتل موقع "فكونتاكتي" المرتبة الأولى في التفاعل لكن ليس بنسبة كبيرة، حيث كانت عدد المنشورات الخاصة بالهاشتاج 59، ثم جاء "تويتر" في المرتبة الثانية بـ78 تويتة، ثم "فيسبوك" بـ10 منشورات فقط.وكان النشر من خلال خيار "الحالات" على المواقع الثلاثة هو المتقدم عن خيارات وضع صور أو فيديو أو تعليقات، بنسبة 40%.وباستخدام أداة tweetbinder التي تقوم بتحليل البيانات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصل عدد التويتات في الساعات الأخيرة من الظهيرة إلى 171 تويتة، وكانت نسبة إعادة التغريد بالكتابة فقط 52.63%، أما نسبة إعادة التغريد باستخدام روابط أو صور كانت 12.87%.