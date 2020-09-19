ارتفاع أسعار الذهب ينعش سوق الفضة.. وأصحاب المحال: «للزينة وليس الاستثمار»

شهدت أسعار الفضة ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب بالبورصات العالمية، حيث إن قفزة الذهب التي حدث خلال الأشهر الماضية جعلت سوق الفضة ينتعش من جديد ويزيد نسبة الإقبال عليه، خاصة أن كافة المعادن النفسية شهدت زيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية إثر جائحة كورونا.ورصدت «الدستور» رأي عدد من أصحاب محال الفضة ومدى الإقبال على الشراء خلال الفترة الجارية التي جاءت على النحو التالي:قال محمد ميشو، صاحب إحدى محال الفضة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أسعار الفضة زادت بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب، لافتا إلى أن البورصات العالمية هي التي تتحكم في أسعار المعادن عموما.من جانبه، أوضح كريم مجدي، صاحب إحدى محال الفضة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن منذ جائحة فيروس كورونا المستجد وهناك ارتفاع حاد في أسعار الذهب والمعادن عموما، مما جعل سوق الفضة ينتعش من جديد ويزداد الإقبال عليها، فهناك إقبال على شراء الفضة غير متأثر بزيادة الأسعار، مضيفا «الناس مش بتاخد بالها إذا كان السعر زاد ولا لأ هما بياخده القطعة ويسألوا على ثمنها وخلاص».وأضاف مينا جرجس، صاحب أحد محال الفضة، بمنطقة إمبابة أن السوق شهد انتعاشا كبيرا خلال الفترة الماضية خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب مما جعل المواطنين تلجأ للفضة بدلا منه خاصة لمن يريد الزينة وليس الاستثمار وزادت بنسبة تجاوزت الـ 30 % عن الأوقات السابقة، موضحا أن سعر جرام الذهب يتراوح ما بين 20 و30 جنيها للجرام الواحد.