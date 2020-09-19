الصين تطلق مسبار «تشانج آه-5» لجمع عينات من القمر

قال أحد كبار المصممين في مؤتمر الفضاء الصيني 2020 الجاري حاليا في فوتشو، حاضرة مقاطعة فوجيان بشرق الصين والذي سيستمر حتى 21 سبتمبر، إن الصين تخطط لإطلاق مسبار تشانغ آه-5 بنهاية هذا العام.وأوضح يو دنج يون، نائب كبير المصممين لبرنامج الاستكشاف الصيني للقمر، أن التحضيرات تتقدم بسلاسة وسيقوم المسبار بالهبوط بشكل سلس على القمر ويجلب عينات منه ويعود إلى الأرض.وذكر يو أن البرنامج الصيني الراهن للقمر يشمل ثلاث مراحل هى الدوران في مدار والهبوط والعودة واكتملت الرحلتان الأولى والثانية بنجاح.ويتوقع أن يجمع المسبار عينات من القمر ويقلع من القمر ويصل إلى نقطة الالتقاء ويدخل المدار القمري ويعود بسرعة عالية إلى الغلاف الجوي للأرض، ليمثل بذلك تقدما كبيرا في تاريخ الفضاء الجوي للصين.وأوضح يو أن الصين تجري دراسة مستفيضة للتحقق من أجل الحث والتطوير لمحطة فضاء وبعثة مأهولة للقمر، وتخطط لإقامة محطة بحث على القمر غير مأهولة من أجل عمليات الهبوط المأهولة على القمر.ويستضيف المؤتمر الذي انطلق أمس الجمعة، بشكل مشترك جمعية الملاحة الجوية الصينية ومؤسسة الصين للفضاء.