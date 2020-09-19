محافظ بني سويف: تلقينا 77 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها بلغ 77026 طلبًا حتى اليوم، فيما وصل إجمالي ما تم تحصيله "من قيمة الـ 25 % جدية تصالح" إلى 271 مليونا و625 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي المتحصلات "منذ بدء التصالح وحتى اليوم 19 سبتمبر الجاري" إلى 287 مليون و758 ألف جنيه.وأشار المحافظ إلى استمرار الزيادة في معدل تلقي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، خاصة بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 40%، حيث تقدم اليوم السبت، 1619 مواطنا بطلبات تصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع بواقع: 344 طلبا من مركز بني سويف، و391 طلبا من مركز ناصر، و527 طلبا من مركز الواسطى، و191 طلبا من مركز الفشن، و70 طلبا من مركز إهناسيا، و56 من سمسطا، و40 من مركز ببا.جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح "الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام" والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %.وشدد المحافظ، على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمني المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي.