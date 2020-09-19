«الداخلية» تواصل كشف زيف ادعاءات الأبواق الإعلامية للإخوان

صرح مصدر أمنى بأن وزارة الداخلية فحصت ما تناولته بعض مواقع جماعة الإخوان الإرهابية وادعت فيه إلقاء مولوتوف من الباعة الجائلين بمدينة العاشر من رمضان أمام سيارات الشرطة، وأن حقيقة الواقعة هى حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين من ذوى الخلفيات الجنائية استخدموا فيها الأسلحة البيضاء وبعض زجاجات المولوتوف.وقد انتقلت القوات على الفور إلى مكان الواقعة، وأن تراجع سيارات الشرطة التقليدية قد جاء بهدف تمكين القوات المعنية بمكافحة الشغب من الوصول إلى مكان الواقعة، والتى تمكنت من السيطرة الفورية على المشاجرة وضبط أطرافها والأدوات المستخدمة فيها.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.