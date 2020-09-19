مصادر لـ «الدستور»: لم يتم تحديد موعد وصول جثمان فريد خميس حتى الآن

توفي رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس، اليوم السبت، بعد صراع كبير مع المرض، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف مصدر مقرب للمتوفى لـ "الدستور"، أنه لم يتم تحديد موعد وصول الجثمان إلى مصر.وفريد خميس، أحد أبرز رجال الصناعة المتخصصين في صناعة المنسوجات، وولد في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.