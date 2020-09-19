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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأرثوذكسية تحتفل بعيد القديس يؤانس المصري.. تعرف على قصته

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:16 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ماريان رسمى_جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، بعيد القديس يؤانس المصري وزملائه العشرين، ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في عهد الإمبراطور مكسيميانوس دازا الذي حكم ما بين سنة 305 إلى سنة 313، كان هذا القديس يحب الرب من كل قلبه ويحفظ الأسفار الإلهية حتى انطبعت في أعماقه.

وأضاف: وقد تقابل معه يوسابيوس القيصري أبوالتاريخ الكنسي فدهش من معرفته الواسعة للكتاب المقدس، واعترف هذا القديس مع زملائه بالسيد المسيح أمام الوالي، فأمر بإرسالهم ليعملوا في أشغال شاقة، تحت لهيب الشمس المحرقة، أما يؤانس فأمر الوالي بقلع عينيه وحرق إحدى ساقيه بالحديد المحمى، وأخيرًا أمر بقطع رءوسهم جميعًا، فنالوا أكاليل الشهادة.

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