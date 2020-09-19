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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وقف تصدير بلح الوادي الجديد إلى المغرب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:59 م
بلح الوادي الجديد
بلح الوادي الجديد
محمد مهدي
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أكد المهندس سامح عوض أحد مصدري التمور بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أن المغرب أرسلت إخطارات بعدم إرسال أي شحنات من بلح الواحات صنف "السيوي" إليها حتى يناير 2021.

وأضاف عوض أن المغرب هي إحدى المنافذ الكبرى لتسويق البلح والتمور، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من بلح الواحات بثلاجات المستوردين المغربيين من العام الماضي، ما دفعهم لتأجيل الاستيراد والشراء حتى يناير المقبل.

وقال على عامر أحد تجار التمور بالمحافظة، إن وقف التصدير هذه الأيام ينذر بعدم استقرار سعر البلح بالوادي الجديد، خاصة ونحن في بداية موسم جمع التمور من المزارع.

وأضاف عامر، أن معظم ثلاجات حفظ التمور امتلأت عن آخرها ولا يزال محصول البلح والتمور يغرق الأسواق في ظل عدم إقبال عليه من المواطنين.

الجدير بالذكر أن دول الخليج والدول العربية يوجد بها البلح والتمور بأسعار منخفضة مثل البلح العراقي الذي يصل سعره إلى 5 جنيهات فقط للكيلو الواحد، بينما يتصدر بلح الواحات سعر 10 جنيهات للكيلو الواحد.

وأشار عامر إلى أن دولة المغرب هي الدولة الوحيدة الأكثر ترويجًا لبلح الواحات وتستورد كميات كبيرة جدًا من محصول البلح والتمور، ما يساهم بشكل كبير في إنعاش السوق المحلية والدولية للتمور.

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