مكتبة الإسكندرية تنظم زيارة لمنطقة آثار سقارة

نظم مركز "زاهي حواس" للمصريات، بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، زيارة علمية لآثار سقارة ومتحف المهندس "إيمحتب"، في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار المصرية.وقال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن الهدف من هذا البرنامج هو توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة ورفع الوعي الأثري لدى طلاب المدارس والجامعات المصرية والتأكيد على الهُوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء في كل المجالات.وقدم الدكتور صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة شرحا لتاريخ وآثار المنطقة تناول فيه ابتكار المصري القديم للبناء بالحجر ودور المهندس "إيمحتب" في ذلك.بدأت الزيارة بشرح عملي في قاعة التهيئة المرئية على الماكيت المجسم لعناصر المجموعة الجنائزية للملك زوسر.وأعقب ذلك مشاهدة فليم وثائقي لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، ثم زيارة متحف أيمحتب والمجموعة الجنائزية للملك زوسر ومقبرة مريروكا صهر الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة ثم مقبرة كاجمني ومقبر "نفر سشم بتاح" ثم المرور علي هرم ونيس وهرم الملك أوسر كاف ومقبرة "بتاح حتب" و"أخت حتب" ثم الانتقال لزيارة مقبرة الأخوين والطيور والفنانين ومقبرة نفر ومقبرة مايا وحور محب واختتمت الزيارة بزيارة "السرابيوم" مدافن أبيس ومقبرة تي.