العراق: فتح المساجد والمتنزهات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، اليوم السبت، إعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب.وقالت اللجنة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية- إنه تقرر إعادة فتح المساجد أمام المصلين، والمتنزهات ومدن الألعاب أمام المواطنين، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد.وجددت اللجنة العليا دعوتها للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي والاستمرار في توخي الحذر والحيطة.