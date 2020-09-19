«التموين» تحدد «آخر فرصة» للمشاركة بالأوكازيون الصيفي

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمحال التجارية بالمشاركة في الأوكازيون الصيفي حتى الثلاثاء المقبل، آخر يوم بالأوكازيون، الذي استمر لمدة شهرين متتاليين، بتخفيضات تبدأ من 5% إلى 60%، في فترة سماح للمرة الثانية، وفرصة للتجار لتدوير رأس المال وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وفرصة للمستهلكين للتمتع بالتخفيضات تزامنا مع اقتراب موسم المدارس.وأعلن المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إجمالي عدد التراخيص المشاركة في الأوكازيون الصيفي بلغ نحو 3017 محلا تجاريا، من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري.وقال مخيمر إن الأوكازيون الصيفي هو الفرصة الأخيرة لتدوير رأس المال للمحال التجارية وإنعاش الأسواق المحلية وزيادة حركة المبيعات، وفرصة سانحة للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة وتنافسية.