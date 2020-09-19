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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاوكازيون الصيفي يستمر لاستقبال طلبات التراخيص للمحال التجارية حتي يوم الثلاثاء المقبل وهو آخر يوم رسميا لانتهاء فترة الاوكازيون الذي استمر لمدة شهرين متتاليين بتخفيضات تبدأ بنسبة 5% الي نسبة 60% وهذه فترة السماح للمرة الثانية

«التموين» تحدد «آخر فرصة» للمشاركة بالأوكازيون الصيفي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:54 م
الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي
صلاح عامر
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قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمحال التجارية بالمشاركة في الأوكازيون الصيفي حتى الثلاثاء المقبل، آخر يوم بالأوكازيون، الذي استمر لمدة شهرين متتاليين، بتخفيضات تبدأ من 5% إلى 60%، في فترة سماح للمرة الثانية، وفرصة للتجار لتدوير رأس المال وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وفرصة للمستهلكين للتمتع بالتخفيضات تزامنا مع اقتراب موسم المدارس.

وأعلن المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إجمالي عدد التراخيص المشاركة في الأوكازيون الصيفي بلغ نحو 3017 محلا تجاريا، من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري.

وقال مخيمر إن الأوكازيون الصيفي هو الفرصة الأخيرة لتدوير رأس المال للمحال التجارية وإنعاش الأسواق المحلية وزيادة حركة المبيعات، وفرصة سانحة للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة وتنافسية.

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