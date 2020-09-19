مدبولي يتفقد «الإسكان الاجتماعي» ووحدات موظفي العاصمة الإدارية في بدر

يجري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بمدينة بدر، يتفقد خلالها المشروعات الجاري تنفيذها هناك، عقب انتهاء جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة.ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه، مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يجرى تنفيذه هناك، إضافة لتفقده الوحدات التي تم تنفيذها لموظفي الحكومة الذين سينتقلون للعمل من الحي الحكومي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الاستعداد الحكومي للانتقال للعاصمة الجديدة خلال شهور قليلة مقبلة.وبدأ مدبولي جولة تفقدية موسعة صباح اليوم، في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأها بتفقد الحي الحكومي والاطلاع على تجهيزات مباني الوزارات من الداخل، خاصة مبنيي مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.كما تفقد مدبولي أعمال إنشاءات النهر الأخضر والبرج الأيقوني، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المقررة في التوقيتات الزمنية المحددة.